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ABD'den Körfez Liderlerine Uzlaşma Çağrısı

31.01.2018 03:33 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri ve Savunma Bakanları, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerine, Katar’la ilgili gerginliği giderme çağrısı yaptı. Rex Tillerson ve Jim Mathis, Katar'da kendi muhataplarıyla birlikte ortak bir görüşme gerçekleştirdi.

Amerika Dışişleri ve Savunma Bakanları, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerine, Katar'la ilgili gerginliği giderme çağrısı yaptı.

Katar'da iki ülkenin (ABD ve Katar) dışişleri ve savunma bakanlarının ortak görüşmelerinin ardından konuşan Rex Tillerson, tüm tarafların gerginliği daha da tırmandıracak söylem ve eylemlerden kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, aşırıcı grupları desteklemek ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladıkları Katar'a ticaret ve diplomatik ambargolar uygulamaya başlamış, tüm ilişkilerini kesmişlerdi. Katar ise bu suçlamaları reddetti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise, Körfez İşbirliği Konseyi'nin birlik içinde davranması halinde, terörle etkin mücadele başta olmak üzere IŞİD'i mağlup ederek İran'ın olumsuz etkilerinin bölgeye yayılmasına karşı etkili bir konumda olduğunu, bu nedenle konsey üyesi ülkelerin bölgenin istikrar ve refahı için barışçı bir çözümü sağlaması gerektiğini kaydetti.

Tillerson tırmanan krizi sonlandırabilmek için 2017 yılı haziran ayında üst düzey Katarlı ve Kuveytli yetkililerle görüşmüştü.

Katar ABD'nin bölgedeki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yaparken, Katar gerginliğinde Suudi Arabistan'ın yanında yer alan Bahreyn'de ABD'nin 5'inci Filosu demirli bulunuyor.

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