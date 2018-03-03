HABER

ABD'den Küba'daki Diploamat Sayısını Azaltma Kararı

03.03.2018 22:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Küba Büyükelçiliği’nde görevlendirilen personel sayısını kalıcı bir şekilde azaltacaklarını belirtti

ABD'den Küba'daki Diploamat Sayısını Azaltma Kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Küba Büyükelçiliği’nde görevlendirilen personel sayısını kalıcı bir şekilde azaltacaklarını belirtti.

Yasalara göre, bakanlık, 6 ay içinde, diplomatları ya Havana’ya geri gönderme ya da personel sayısında kalıcı azaltmalar yapmak zorunda. Bakanlık da, bu kararı 6 aylık sürenin dolmasından 2 gün önce verdi.

2017 yılında, Küba’daki Amerikalı diplomatlar hafıza kaybı, baş ağrısı ve daha bir çok nedeni açıklanamayan sağlık sorunu yaşamaya başladıklarını belirtmiş, bu durum elçilikteki en az 24 kişiyi etkilemişti.

Dışişleri Bakanlığı, Havana’daki diplomatlarının sayısında yüzde 60’lık bir kesinti yapacaklarını açıkladı.

ABD, yaşananlar için Küba’yı sorumlu tutmazken büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin sağlıkları ve güvenlikleri için önlemler aldıklarını belirtti.

Havana’daki büyükelçilikte çalışan diplomatlar artık ailelerini yanlarında Küba’ya götüremeyecekler.

Büyükelçilik aynı zamanda sadece Amerikan vatandaşlarına acil durum hizmeti sunacak. Amerika vizesi almak isteyen Kübalılar, vize için başka bir ülkeden başvurmak zorunda olacak.

ABD’nin bu kararı, Küba Devlet Başkanı Raul Castro’nun Nisan ayından görevi bırakmasının beklendiği by kritik dönemde Küba-ABD ilişkilerini etkileyebilir.

Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

Amcası böyle yakaladı! Zihinsel engelli kızı evin arkasına götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.