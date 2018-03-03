ABD'den Küba'daki Diploamat Sayısını Azaltma Kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Küba Büyükelçiliği’nde görevlendirilen personel sayısını kalıcı bir şekilde azaltacaklarını belirtti.

Yasalara göre, bakanlık, 6 ay içinde, diplomatları ya Havana’ya geri gönderme ya da personel sayısında kalıcı azaltmalar yapmak zorunda. Bakanlık da, bu kararı 6 aylık sürenin dolmasından 2 gün önce verdi.

2017 yılında, Küba’daki Amerikalı diplomatlar hafıza kaybı, baş ağrısı ve daha bir çok nedeni açıklanamayan sağlık sorunu yaşamaya başladıklarını belirtmiş, bu durum elçilikteki en az 24 kişiyi etkilemişti.

Dışişleri Bakanlığı, Havana’daki diplomatlarının sayısında yüzde 60’lık bir kesinti yapacaklarını açıkladı.

ABD, yaşananlar için Küba’yı sorumlu tutmazken büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin sağlıkları ve güvenlikleri için önlemler aldıklarını belirtti.

Havana’daki büyükelçilikte çalışan diplomatlar artık ailelerini yanlarında Küba’ya götüremeyecekler.

Büyükelçilik aynı zamanda sadece Amerikan vatandaşlarına acil durum hizmeti sunacak. Amerika vizesi almak isteyen Kübalılar, vize için başka bir ülkeden başvurmak zorunda olacak.

ABD’nin bu kararı, Küba Devlet Başkanı Raul Castro’nun Nisan ayından görevi bırakmasının beklendiği by kritik dönemde Küba-ABD ilişkilerini etkileyebilir.