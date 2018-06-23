ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırımları uzatma kararı

Diğer yandan Pentagon, Güney Kore ile ortak düzenlenen bazı askeri tatbikatları “süresiz olarak” askıya aldı.ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatılmasına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı. Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzatan kararnameyi, Kongre'ye gönderdiği yazılı mesajla kamuoyuna duyurdu.

Daha geçen hafta Kuzey Kore'nin artık ABD için bir nükleer tehlike arz etmediğinı söyleyen Trump, yaptırımların uzatılmasına gerekçe olarak bu ülkenin ulusal güvenliğe hâlâ "olağan dışı bir tehdit" oluşturmasını gösterdi.

Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından, Kuzey Kore'nin "nükleer silahsızlanma sürecinde ilerleme kaydedilmeden yaptırımların kaldırılmayacağını; ancak sürecin ilerlemesini ve yaptırımları kaldırmayı dört gözle beklediğini" söylemişti. Trump, zirve sonrası attığı tweet'te de, "Herkes, kendini artık göreve başladığım günden çok daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.