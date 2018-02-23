ABD’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırımlar

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore’ye karşı bugüne kadarki “en geniş çaplı” yaptırımları uygulama kararı aldıklarını açıkladı.

Washington’da katıldığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda ABD’nin Kore Kore’ye karşı yeni adımını duyuran Trump, “Bugün Kuzey Kore rejimine karşı bugüne kadarki en geniş çaplı yeni yaptırımları getirdiğini açıklıyorum” dedi.

Trump, Maliye Bakanlığı’nın, Kuzey Kore’nin nükleer programına mali kaynak yaratmada ve ordusunu ayakta tutmada kullandığı gelir kaynaklarını daha da kesmek için harekete geçeceğini bildirdi.

Başkan Trump, yeni yaptırımların, “Kuzey Kore’ye yaptırımları delmede yardımcı olan 50’nin üzerinde gemi, nakliye şirketi ve ticaret firmalarını” hedef alacağını duyurdu.

ABD, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programları için kaynak bulmasını engellemeye yönelik BM yaptırımlarını delmesinin önüne geçmeye çalışıyor ve bu son yaptırımlar da bu çabanın yeni bir adımını oluşturuyor.

ABD yönetimi yeni yaptırımları, iki Kore arasında yakınlaşma fırsatı olarak da kullanılan, Güney Kore’deki Kış Olimpiyatları’nın devam ettiği bir sırada açıkladı.

Olimpiyatların açılış törenine iki hafta önce katılan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore’ye karşı “en sert ve en agresif” ekonomik yaptırımlar getireceklerinin sözünü vermişti.