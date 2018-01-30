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ABD'den Rus politikacı ve milyarderlere yaptırım!

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 10:02 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, 114 Rus siyasetçi ve 96 iş adamına yönelik yaptırım kararı aldı

ABD'den Rus politikacı ve milyarderlere yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı, 2016'da ABD'de yapılan seçimlere müdahale iddiasıyla ilişkili olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti.

ABD'nin uzun süredir açıklaması beklenen yaptırım listesinde içlerinde Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu 114 siyasetçi yer aldı.

Listede ayrıca Abramovich, Kaspersky, Deripaska gibi isimlerin de yer aldığı 96 işadamı bulunuyor.

Rusya devletine ait birçok şirketin CEO'su da yaptırım listesinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD iş adamı

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