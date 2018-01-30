ABD'den Rus politikacı ve milyarderlere yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı, 2016'da ABD'de yapılan seçimlere müdahale iddiasıyla ilişkili olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti.

ABD'nin uzun süredir açıklaması beklenen yaptırım listesinde içlerinde Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu 114 siyasetçi yer aldı.

Listede ayrıca Abramovich, Kaspersky, Deripaska gibi isimlerin de yer aldığı 96 işadamı bulunuyor.

Rusya devletine ait birçok şirketin CEO'su da yaptırım listesinde yer aldı.