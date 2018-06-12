ABD’den Rus Şirketlere ‘Siber Saldırı’ Yaptırımı

Trump yönetimi birçok Rus şirketi ile işadamına siber saldırılara karıştıkları ve Rus ordusuna başka benzer faaliyetlerinde yardım ettikleri gerekçesiyle bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı.

Maliye Bakanlığı, yaptırımları geçen yıl kabul edilen yasa kapsamında beş Rus şirketine ve bunlardan birinin üç yöneticisine uygulayacağını açıkladı. Yaptırımlar şirketlerin ve kişilerin Amerika’daki mal varlıklarını dondurmayı ve bu şirket ve kişilerle iş yapılmasının yasaklanmasını içeriyor.

Maliye Bakanı Steven Manuchin, ‘‘Amerika, Rusya Federasyonu, ordusu ve istihbaratı adına Rusya’nın siber saldırı kapasitesini arttırmak için faaliyet gösteren kötü niyetli aktörlere karşı mücadeleye girişmiştir’’ dedi.

Mnuchin yaptırımların hedef aldığı kişi ve kurumların Rusya’nın siber saldırı kapasitesini arttırarak Amerika ve müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye attıklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın tüm dünyanın telekomünikasyon verilerini taşıyan su altı kablolarını da izlediği belirtildi.

Yaptırımlardan etkilenen şirketler Moskova ve St. Petersburg’da ofisleri bulunan Digital Security ve Rusya, Avrupa ve İsrail’deki şubeleri ERPScan ve Embedi. St. Petersburg ve Moskova merkezli

Kvant Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve St. Petersburg merkezli Divetechnoservices. Yaptırıma maruz kalan kişilerse Divetechnoservices’ten Aleksandr Lvovich Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy.

