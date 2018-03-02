HABER

ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

02.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Dana White Bakanlığın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yeni nükleer silahlar açıklamasına şaşırmadığını, Amerika ordusunun ulusu savunmaya hazırlıklı olduğunu söyledi

ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Dana White Bakanlığın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yeni nükleer silahlar açıklamasına şaşırmadığını, Amerika ordusunun ulusu savunmaya hazırlıklı olduğunu belirtti.

White, Amerika’nın füze savunma sisteminin hiçbir zaman Rusya’yla ilgisi olmadığını söyledi.

Beyaz Saray da Amerika savunma kabiliyetlerinin rakipsiz olduğunu ve böyle olmaya da devam edeceğini belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders Putin’in Amerika’nın zaten uzun süredir bildiği birşeyi açıkladığını söyledi.

Sanders, Başkan Trump’ın Amerika’nın karşı karşıya olduğu tehdidi anladığını ve Amerika’nın nükleer gücünü iyileştirmek için ilerlediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in konuşması sırasında yayınlanan Amerika’ya yönelik nükleer bir saldırı animasyonunu “talihsizce” olarak niteledi. Videoyu ‘işe yaramaz’ olarak niteleyen Nauert, bunun sorumlu bir davranış olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Putin ne demişti?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun yeni bazı nükleer silahlar denediğini, bu silahlar arasında menzil sınırlaması olmayan ve bütün füze savunma sistemlerini atlatacak füze de olduğunu açıklamıştı.

Putin bu açıklamayı milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yapmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

Vicdan Konvoyu Suriye’de Hapisteki Kadınlar İçin Sınıra Gidiyor

Vicdan Konvoyu Suriye’de Hapisteki Kadınlar İçin Sınıra Gidiyor

Türkiye’nin Köşe Bucağında Kaçak Göçmen Geziniyor

Türkiye’nin Köşe Bucağında Kaçak Göçmen Geziniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.