ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Dana White Bakanlığın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yeni nükleer silahlar açıklamasına şaşırmadığını, Amerika ordusunun ulusu savunmaya hazırlıklı olduğunu belirtti.

White, Amerika’nın füze savunma sisteminin hiçbir zaman Rusya’yla ilgisi olmadığını söyledi.

Beyaz Saray da Amerika savunma kabiliyetlerinin rakipsiz olduğunu ve böyle olmaya da devam edeceğini belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders Putin’in Amerika’nın zaten uzun süredir bildiği birşeyi açıkladığını söyledi.

Sanders, Başkan Trump’ın Amerika’nın karşı karşıya olduğu tehdidi anladığını ve Amerika’nın nükleer gücünü iyileştirmek için ilerlediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in konuşması sırasında yayınlanan Amerika’ya yönelik nükleer bir saldırı animasyonunu “talihsizce” olarak niteledi. Videoyu ‘işe yaramaz’ olarak niteleyen Nauert, bunun sorumlu bir davranış olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Putin ne demişti?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun yeni bazı nükleer silahlar denediğini, bu silahlar arasında menzil sınırlaması olmayan ve bütün füze savunma sistemlerini atlatacak füze de olduğunu açıklamıştı.

Putin bu açıklamayı milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yapmıştı.