ABD'den Rusya'ya Seyahat Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda, Rusya'nın Dünya Kupası nedeniyle terör saldırısına hedef olabileceği ve ABD vatandaşlarının Rusya'da genelde rahatsız edildiği belirtiliyor.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: 'Dünya Kupası gibi büyük çaptaki uluslararası organizasyonlar, teröristler için oldukça cazip hedef olarak öne çıkıyor. Teröristler stadyum ve maç izleme alanlarını, turizm merkezlerini, istasyonları ve diğer kamu alanlarını hedef alabilir.'
Uyarıda ayrıca ABD vatandaşlarının sık sık Rusya'daki polis ve diğer yetkililer tarafından rahatsız edildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları ve zorla paralarının alınabildiği de yazılı. ABD vatandaşlarına yardım etmek için görevlendirilen konsolosluk yetkililerinin de makul olmayan nedenlerle geciktirildiği de belirtiliyor.
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