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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

05.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

ABD'nin aralarında Putin'e yakın isimlerin de olduğu Rus oligarklara yönelik yaptırımlar getirmeye hazırlandığı bildirildi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, Trump yönetimi içlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetiyle bağlantıları olan isimlerin de yer aldığı Rus oligarklara yönelik yaptırım kararları alacak.

Bu hafta içinde açıklanması öngörülen kararların, şu ana kadar Rusya'nın varlıklı iş insanlarını hedef alan en sert yaptırımları içermesi bekleniyor.

ABD, 15 Mart'ta açıkladığı kararlarda da aralarında Rus istihbarat servisleri de bulunan beş kurum ve 19 kişi, son iki yıla kadar uzanan siber saldırılardan ötürü yaptırım listesine alınmıştı.

Söz konusu kararlar, ABD Başkanı Donad Trump'ın göreve geldiği tarihten bu yana en ağır yaptırımlar olarak kayda geçse de Putin'e yakın oligark ve hükümet yetkililerini kapsamadığı için hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partili Kongre üyelerinin tepkisini çekmişti.

Trump'ın üzerindeki yaptırım baskısı

Trump, Kasım 2016'da kendisinin zaferiyle sonuçlanan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği öne sürülen Rusya'yı cezalandırma doğrultusunda büyük bir adım atmamakla eleştiriliyordu.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmaları da hem bu konu hem de eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesi ve Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırılar nedeniyle Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması için baskı yapıyordu.

ABD'deki seçimlere Rusya’nın müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in sürdürdüğü soruşturmada, Trump'ın bu konudaki olası Rus bağlantılarını da inceliyor. Trump ise bu iddiaları reddediyor.

DW,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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