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ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Amerika, Rusya’nın dünya genelindeki “zarar verici faaliyetlerine” misilleme olarak 40’a yakın Rus vatandaşı ve şirkete karşı geniş çaplı yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımlar, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki Oleg Deripaska dahil 7 Rus işadamını, 12 büyük şirketi de kapsıyor

ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

Trump yönetimi 40’a yakın Rus vatandaşı ve şirkete karşı geniş çaplı yeni yaptırımlar getirdi. Üst düzey bir yönetim yetkilisi, yaptırım kararının, Rusya’nın dünya genelindeki “zarar verici faaliyetlerine” misilleme olarak alındığını açıkladı.

Yaptırımlar, alüminyum zengini ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki Oleg Deripaska dahil 7 Rus oligarkı ve bu kişilerin sahip olduğu ya da kontrolünde söz sahibi olduğu 12 şirketi kapsıyor. Aynı şekilde 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi ve Rus devletine ait bir silah ticareti şirketi de yaptırım kapsamında.

Amerikalı yetkililer, yaptırımların “tek bir olay ya da mesele yüzünden” getirilmediğini, “Rus hükümetinin dünya genelinde devam eden ve giderek daha da artan zarar verici faaliyetlerine” karşı koymayı hedeflediğini belirtti.

Yeni yaptırımlar konusunda gazetecilere brifing veren yetkililer, Rusya’nın Kırım’ı işgali, doğu Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması, Suriye’de Beşar Esat rejimine desteği, Moskova’nın “devam eden kötü niyetli siber faaliyetleri” ve “Batı demokrasilerini yıkmaya yönelik sürdürdüğü saldırıları”, yaptırımlara neden olan faaliyetlere örnek olarak sıraladı.

Bir Amerikalı yetkili, “Elitler Rus hükümetinin eylemlerinden dolayı hesap verme sorumluluğundan muaf değil” diyerek, Rus oligark’ların, “Ruslar’ın dünya genelindeki istikrar bozucu faaliyetler döngüsüne son vermek” için nüfuzlarını kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Yetkili, oligark’ların “Putin rejimi altında büyük faydalar elde ettiğini ve Putin’in zarar verici gündeminde kilit rol oynadıklarını” ifade etti.

Yaptırımların, oligark’ların Amerika’nın hukuki yetki alanı içindeki tüm mal varlıklarını bloke edeceği ve Amerikalılar’ın yaptırıma tabi kuruluşlarla iş yapmasının “genel anlamda yasaklanacağı” belirtildi. Ayrıca, yaptırım listesindeki kişilerin yüzde 50 ya da üzerinde sahibi olduğu her türlü kuruluşun da kara listeye dahil edileceği kaydedildi.

Amerika’nın yeni yaptırımları, İngiltere, ABD ve diğer NATO ülkelerinin, Moskova’yı sorumlu tuttukları İngiltere’de eski bir Rus casusu ve kızının zehirlenmesi olayından sonra 150’nin üzerinde Rus diploması sınır dışı etmesi sonrasına denk geldi.

Rusya bu olayın arkasında olduğu suçlamalarını ısrarla reddediyor.

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