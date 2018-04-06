ABD’den Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

Trump yönetimi 40’a yakın Rus vatandaşı ve şirkete karşı geniş çaplı yeni yaptırımlar getirdi. Üst düzey bir yönetim yetkilisi, yaptırım kararının, Rusya’nın dünya genelindeki “zarar verici faaliyetlerine” misilleme olarak alındığını açıkladı.

Yaptırımlar, alüminyum zengini ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki Oleg Deripaska dahil 7 Rus oligarkı ve bu kişilerin sahip olduğu ya da kontrolünde söz sahibi olduğu 12 şirketi kapsıyor. Aynı şekilde 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi ve Rus devletine ait bir silah ticareti şirketi de yaptırım kapsamında.

Amerikalı yetkililer, yaptırımların “tek bir olay ya da mesele yüzünden” getirilmediğini, “Rus hükümetinin dünya genelinde devam eden ve giderek daha da artan zarar verici faaliyetlerine” karşı koymayı hedeflediğini belirtti.

Yeni yaptırımlar konusunda gazetecilere brifing veren yetkililer, Rusya’nın Kırım’ı işgali, doğu Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması, Suriye’de Beşar Esat rejimine desteği, Moskova’nın “devam eden kötü niyetli siber faaliyetleri” ve “Batı demokrasilerini yıkmaya yönelik sürdürdüğü saldırıları”, yaptırımlara neden olan faaliyetlere örnek olarak sıraladı.