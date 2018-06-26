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ABD'den seçim açıklaması: Türkiye'deki tüm kesimlerin görüşlerinin temsil edilmesini bekliyoruz

26.06.2018 00:17 | Son Güncelleme

ABD'den Türkiye'deki seçimler sonrası ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Türk halkının verdiği kararı saygıyla karşıladıklarını ve "Erdoğan da dahil tüm temsilcilerden, tüm Türkiye vatandaşlarıın farklı görüşlerini temsil etmelerini beklediklerini" belirtti.

ABD'den seçim açıklaması: Türkiye'deki tüm kesimlerin görüşlerinin temsil edilmesini bekliyoruz

ABD'den Türkiye'deki seçimler sonrası ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili açıklamadında Türk halkının verdiği kararı saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada "Erdoğan da dahil tüm temsilcilerden, tüm Türkiye vatandaşlarının farklı görüşlerini temsil etmelerini ve demokrasiyi güçlendirmelerini bekliyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ayrıca "Ortak zorluklara karşı birlikte mücadele ettiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı ilişkiler kurmayı bekliyoruz" da dedi.

Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye demokrasisini güçlendirme ve ikili ilişkilerdeki sorunlar çözmeye yönelik yapıcı adımlarını sürdürmesi çağrısı yapan Sanders, "aradaki güçlü ilişkileri tasdik etmek üzere" ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yapması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

İngiltere Başbakanı May'den tebrik

İngiltere Başbakanı Theresa May de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek 'iki ülkenin güvenlik, ticaret, Suriye ve Kıbrıs konularında birlikte çalışmayı sürdürmesini umduğunu' belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada "Başbakan ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti ile birlikte ortak öncelikler konusunda iş birliği içinde çalışma istediğini iletti" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Seçim AçıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Seçim Açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye demokrasi çağrısıBeyaz Saray'dan Türkiye'ye demokrasi çağrısı
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