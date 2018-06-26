ABD'den seçim açıklaması: Türkiye'deki tüm kesimlerin görüşlerinin temsil edilmesini bekliyoruz

ABD'den Türkiye'deki seçimler sonrası ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili açıklamadında Türk halkının verdiği kararı saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada "Erdoğan da dahil tüm temsilcilerden, tüm Türkiye vatandaşlarının farklı görüşlerini temsil etmelerini ve demokrasiyi güçlendirmelerini bekliyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ayrıca "Ortak zorluklara karşı birlikte mücadele ettiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı ilişkiler kurmayı bekliyoruz" da dedi.

Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye demokrasisini güçlendirme ve ikili ilişkilerdeki sorunlar çözmeye yönelik yapıcı adımlarını sürdürmesi çağrısı yapan Sanders, "aradaki güçlü ilişkileri tasdik etmek üzere" ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yapması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.