ABD'den sinir gazı krizinde İngiltere'ye destek

ABD, İngiltere'ye destek verirken, suçlamaları reddeden Rusya ortak soruşturma teklif etti.Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı saldırısıyla zehirlenmeleri sonucu İngiltere ve Rusya arasında başlayan kriz acil toplanan Birleşmiş Millerler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele alındı.

ABD, saldırıdan Moskova'yı sorumlu tutan ve 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklayan İngiltere'ye destek verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'ın saldırıda Rusya'nın rolü olduğuna inandığını ve İngiltere ile ''mutlak dayanışma'' içinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirten Haley, "Bu duruma yönelik acilen somut adımlar atmazsak, Salisbury kimyasal silahların kullanıldığı son şehir olmayacak. New York'ta ya da bu Konsey'in üyesi herhangi bir ülkenin bir şehrinde de meydana gelebilir" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD'nin en yakın müttefiğinin yanında olduğu belirtildi.

Rusya suçlamaları reddetti, ortak soruşturma teklif etti