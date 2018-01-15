ABD'den sınırda PYD'ye ordu!

Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verildi. Söz konusu güç Türkiye ve Irak sınırı boyunca konuşlandırılacak. Reuters’a yapılan açıklamada yeni gücün kuzeyde Türkiye sınırında, güneydoğuda Irak sınırında, ABD’nin desteklediği SDG ile Rusya’nın desteklediği Esad rejimi arasındaki hattı oluşturan Fırat Nehri Vadisi boyunca görev alacağı kaydedildi.
‘ABD PYD’YE SINIR ÇİZİYOR’
Bu şekilde Koalisyon’un Suriye’de PYD sınırlarını çizerek belirlediği yorumları yapılıyor. İngiliz Reuters haber ajansının sorularına e-posta ile yanıt veren ABD öncülüğündeki Koalisyon’un Kamu İşleri Ofisi, ‘The Defense Post’ adlı yayının yeni kuvvetle ilgili verdiği haberi doğruladı. Koalisyon’dan yapılan açıklamaya göre sınır ordusu 30 bin kişilik bir silahlı güç olarak örgütlenecek.
Komutası Suriye Demokratik Güçleri’nin altında olacak bu kuvvetin yarısı halihazırda deneyimli SDG’li silahlı unsurlardan oluşuyor. Kalanı ise eğitim için toplanıyor. 230 kişinin eğitimine başlanmış durumda. Koalisyon Kamu İşleri Ofisi, “Yeni gücün temeli esasında, DEAŞ’a karşı faaliyetleri sona yaklaşırken yaklaşık 15 bin SDG üyesini yeni Sınır Güvenlik Gücü görevi altında yeniden düzenlemektir” açıklamasını yaptı.
Ofis yeni eğitileceklerle ilgili yaptığı açıklamada da, “Bu kişilerin evlerine yakın bölgelerde hizmet etmesinin sağlanması çabaları var. Dolayısıyla bu gücün etnik kompozisyonu hizmet ettikleri alanlarla bağlı olacak. Suriye’nin kuzeyinde Kürtler daha fazla hizmet edecek. Fırat Nehir Vadisi boyunca uzanan bölgeler ve güneyde Irak ile sınır boyunca ise Araplar daha fazla görev yapacak” ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERİR’
Koalisyon ofisi yeni gücün göreviyle ilgili, “El yapımı patlayıcılara karşı operasyonların yürütülmesi ve emniyeti profesyonel olarak sağlanan kontrol noktaları yoluyla sınır güvenliğini sağlıyor olacaklar” dedi. İngiliz haber ajansı, bu yeni oluşumun Türkiye’nin Suriye’de SDG’nin denetimindeki bölgelere Amerikan desteğine dair tepkisini arttıracağı yorumunu yaptı. Öte yandan Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili, geçen çarşamba günü ABD elçisinin çağrılmasının, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin ‘Sınır Güvenlik Gücü’ altında askeri eğitime başlaması olduğunu söyledi.
Komutası Suriye Demokratik Güçleri’nin altında olacak bu kuvvetin yarısı halihazırda deneyimli SDG’li silahlı unsurlardan oluşuyor. Kalanı ise eğitim için toplanıyor. 230 kişinin eğitimine başlanmış durumda. Koalisyon Kamu İşleri Ofisi, “Yeni gücün temeli esasında, DEAŞ’a karşı faaliyetleri sona yaklaşırken yaklaşık 15 bin SDG üyesini yeni Sınır Güvenlik Gücü görevi altında yeniden düzenlemektir” açıklamasını yaptı.
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