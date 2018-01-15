HABER

ABD'den sınırda PYD'ye ordu!

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 08:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

ABD'den sınırda PYD'ye ordu!

Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verildi. Söz konusu güç Türkiye ve Irak sınırı boyunca konuşlandırılacak. Reuters’a yapılan açıklamada yeni gücün kuzeyde Türkiye sınırında, güneydoğuda Irak sınırında, ABD’nin desteklediği SDG ile Rusya’nın desteklediği Esad rejimi arasındaki hattı oluşturan Fırat Nehri Vadisi boyunca görev alacağı kaydedildi.

‘ABD PYD’YE SINIR ÇİZİYOR’

Bu şekilde Koalisyon’un Suriye’de PYD sınırlarını çizerek belirlediği yorumları yapılıyor. İngiliz Reuters haber ajansının sorularına e-posta ile yanıt veren ABD öncülüğündeki Koalisyon’un Kamu İşleri Ofisi, ‘The Defense Post’ adlı yayının yeni kuvvetle ilgili verdiği haberi doğruladı. Koalisyon’dan yapılan açıklamaya göre sınır ordusu 30 bin kişilik bir silahlı güç olarak örgütlenecek.

Komutası Suriye Demokratik Güçleri’nin altında olacak bu kuvvetin yarısı halihazırda deneyimli SDG’li silahlı unsurlardan oluşuyor. Kalanı ise eğitim için toplanıyor. 230 kişinin eğitimine başlanmış durumda. Koalisyon Kamu İşleri Ofisi, “Yeni gücün temeli esasında, DEAŞ’a karşı faaliyetleri sona yaklaşırken yaklaşık 15 bin SDG üyesini yeni Sınır Güvenlik Gücü görevi altında yeniden düzenlemektir” açıklamasını yaptı.

Ofis yeni eğitileceklerle ilgili yaptığı açıklamada da, “Bu kişilerin evlerine yakın bölgelerde hizmet etmesinin sağlanması çabaları var. Dolayısıyla bu gücün etnik kompozisyonu hizmet ettikleri alanlarla bağlı olacak. Suriye’nin kuzeyinde Kürtler daha fazla hizmet edecek. Fırat Nehir Vadisi boyunca uzanan bölgeler ve güneyde Irak ile sınır boyunca ise Araplar daha fazla görev yapacak” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERİR’

Koalisyon ofisi yeni gücün göreviyle ilgili, “El yapımı patlayıcılara karşı operasyonların yürütülmesi ve emniyeti profesyonel olarak sağlanan kontrol noktaları yoluyla sınır güvenliğini sağlıyor olacaklar” dedi. İngiliz haber ajansı, bu yeni oluşumun Türkiye’nin Suriye’de SDG’nin denetimindeki bölgelere Amerikan desteğine dair tepkisini arttıracağı yorumunu yaptı. Öte yandan Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili, geçen çarşamba günü ABD elçisinin çağrılmasının, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin ‘Sınır Güvenlik Gücü’ altında askeri eğitime başlaması olduğunu söyledi.

Komutası Suriye Demokratik Güçleri’nin altında olacak bu kuvvetin yarısı halihazırda deneyimli SDG’li silahlı unsurlardan oluşuyor. Kalanı ise eğitim için toplanıyor. 230 kişinin eğitimine başlanmış durumda. Koalisyon Kamu İşleri Ofisi, “Yeni gücün temeli esasında, DEAŞ’a karşı faaliyetleri sona yaklaşırken yaklaşık 15 bin SDG üyesini yeni Sınır Güvenlik Gücü görevi altında yeniden düzenlemektir” açıklamasını yaptı.

TSK mevzileri bombardıman yağmuruna tuttu!
Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı
PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD sınır Suriye PKK PYD YPG SDG

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

O sözlere büyük öfke

O sözlere büyük öfke

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Okuyucu Yorumları 30 yorum
oraya gönderilip savaştırılacak ve bunun neticesinde ölecek gençlerin bütün vebali bu hükümetin boynundadır......
ADAMA BAK TURKIYE SINIRINDA ORDU KURUYOR SURIYE TAMAMI YANARKEN BİTMİŞKEN NİYETİ ANLAMAK LAZIM BU YILANIN BAŞI KÜÇÜKKEN EZİLMELİ ASIL BU MESELE MİLLİ MESELE
Tepki afrine girmektir ....
bu iktidar safi rüzgar peşine taktiği der çöp, kuru yaprak. Abd Kudusu İsrailin baş kenti sayarsa İsraille tüm ilişkileri keserim dedi eyyy heyyy terörist İsrail dedi ama değişen bişey olmadı.sadece artık taraf medya Filistin'de yapılan isgali haber yapmiyor.israil pavavrasida hala ankarada dalgalaniyor. abd Suriye'yi iraki böldü dibimizde gosrere göstere teror devleri kurdu eyy heyy demekten başka icraat yok adamların hala askeri üstleri Türkiye'de faaliyet gosterebiliyor.millette diyor yok yerli yok milli falan uyanın adamlar ülkeyi parçalayacak yakında hemde kendi içinden !
bu neyin kafadı kafkas larda fetö tapınakçıları hala iş başındamı .dün akşam taptığınız hocanın vaazlarınımı dinleyip ağlamışındır kesin.
@kafkas_2017 en büyük fetöcü sizsiniz bunu unutma...
Abd b.kunda boncuk oynuyor
Müslüman Türk milleti karşısında her ordu denemesi kumdan kaledir.Ölümden korkmayan ordu karşısında her silahlı topluluğun korkusu zirve yapar.Irakta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimini gördünüz.Tek mermi atamadan sıvıştılar.O sırada hepsinin altı bağlıydı,yoksa her taraf kokudan geçilmeyecek hale gelecekti.
Ülkemizin dışında bizi ilgilendiren bir şey olmaz, bunları bahane ederek savaşlara girmenın hiç bir anlamı yok.
@orhin27 yapma yaa tamam girmeyiz onlar koynuna girincede bağırma
@orhin27 olsan diyorsun ki alt kattaki komşun karısına kızıp evini ateşe verse ben karışmam bor anlamı yok ?
zaten Türkiye deaş dan alıyor. öso ya veriyor. Amerika geliyor öso dan alıyor pyd ye veriyor. Dolayısı ile Türkiyenin aldığı yerlere pyd yerleşiyor.
o sinirlar ve kurulacak devletler coktan belirlenmisti.galaksi lideririnin bile haberi var.
2 f16 lik canlari var
Cepheye gitmeye gönüllüyüm ama önümde Cumhurbaşkanının,Başbakan'ın,bakanların,milletvekillerinin,akp il başkanlarının çocukları savaşacak.o zaman ölene dek savasirim.yoksa gitmem de çocugumuda yollamam
ABD ateşi YPG maşası ile tutuyor ... Bir Türk - Kürt savaşının zeminini hazırladı. Bu işin sonu S_A_V_A_Ş ... ABD nin BOP hız kesmeden devam ediyor mu ? Biz daha önce Suriye'ye girdik kazancımız ne oldu ? Şimdi Kürtlerle savaşınca kazancımız ne olacak ? Kazanırsak ESAD'da yarayacak kaybedersek ABD 'ye yarayacak İyi de bize zaten 3,5 milyon Suriyeli girdi zaten bu işten baştan zararlı çıkmadık mı?
evet ABD oratlığı iyi karıştırıyor e deaş diye bişide kalmadı suriye iran ve rusya hadi konuşun bakim ABD ve TÜRKİYE savaşı bu zaten
ey sınır gücü
bu abd ne yapacak edecek bir savaşa bizi dahil edecek o zaman yer yerinden oynayacak işte.
yıllardır abd denen dandik devleti dost diye bize yutturdular.ama şunun iyi bilinmesi lazım.bak abd ben Türkiyeyim.biz gerekirse dünyayı yakarız.sen 200 yıllık tarihinle ki oda hep saçmalıklarla geçmiştir.ne yaptığını sanıyorsun
Reco için kefen giyip Öl de ölelim diye salya akıtanlar... Şimdi bir de ÜLKE için kefen giyin de görelim kahramanlıklarınızı...
Bu oluşum Türkiyeye ve vatandaşlarına tehdit değildir.Esedi zaten sevmiyorduk ayrıca araba da güvenmiyoruz ee geriye bir tek Kürtler kalıyor onlarada terörist yaftasını yapıştırıyoruz.Arkadaşım kim gelecek o zaman o bölgeye İşit mi gelsin eminim onu istersiniz ama çok istiyorsanız kendi sınırlarınız içinde işit e yer verin ama suriyedeki Kürt topraklarında işit barınamaz Sen çok Yaşa ABD ama şimdilik....
Eyy amerika Heyy trum naralarını nerede?
@durmus.topal O naraları atacak yürek ister...Adamı BOP eş başkanlığından alıverirler...
Türkiyenin gücünü test edenler ve burda yorum yapan belli kişiler suriye sınırımızda terörist kolidoru istemiyoruz ve suriyenin toprak bütünlüğüne saygılıyız Her kim olursa olsun tokadı yiyecektir sen 5000 degil 15000 tır silahda versen temizleyeceğiz abd ve bu ateş senin topraklarınada sıçrayacaktır sanmaki uzağım dünya okadar küçük göreceksin kuzeyin ordusu diye adını değiştirmekle teröristlerin islam ordusu tatbikatının adına yakını zorunamı gitti o islam ordusu seni yakacak kuzeyin gökgürültüsünü ensende hissedeceksin abd
Yanlış politikanın sonucu
eceli gelmiştir aranacak turp bulursun gel
İsrail Filistini işgal etmiş, abd dünyayı işgal ediyo ve sonuç abd özgürlükler ülkesi, kahraman, yenilmez, süper güç, dost ülke, barışcıl oluyo. abd den büyük ALLAH var bilginiz olsun..
Benim bildiğim kara haraketinden önce hava kuvvetleri orayı yerle bir etmesi lazım.Bu yapılmadan yapılacak bir kara haraketi şaibeli seçime dönük ve de danışıklı döğüştür
KOKUŞMUŞ abede ,,, TÜRKLER SİZİN AKLINIZIN ALAMAYACAĞI KADAR SAVAŞ TECRÜBESİ OLAN BİR MİLLETTİR.. KURDUĞUNUZ TUZAKLARA KENDİNİZ DÜŞERSİNİZ HABERİNİZ BİLE OLMAZ!! AMACINIZ BELLİ ,, TÜRK TOPRAKLARINDAKİ ZENGİN MADEN KAYNAKLARINA GÖZ DİKTİNİZ,, FAKAT GÖZÜNÜZ ÇIKAR!! NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE !!
Diğer Haberler
Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.