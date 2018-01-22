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ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 19:05 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yaptığı açıklamada "Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz" dedi.

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyondan dolayı endişeli olduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya düzenlediği ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrinde yürüttüğü "Zeytin dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını ifade eden Tillerson, “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz” dedi. Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

'GÜVENLİ BÖLGE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ'

İlerleyen saatlerde Tillerson'dan bir açıklama daha geldi. Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulabilecek “güvenli bölge” konusunda ABD’nin Türkiye ile birlikte çalışmayı umduğunu belirten Tillerson, Reuters’ın aktardığı ifadelerine göre hem Ankara ile hem de “sahadaki güçlerle” bölgede nasıl istikrar sağlanabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını belirtti. Tillerson, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterdiklerini yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye güvenli bölge Afrin Tillerson

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
gecti o is kizil elmaya dogru gidiyoruz
silah vererek mi hainlere
artık çok geç. bizi kandıracaklar. afrinden sonra münbiç ve kobani sırada.. oradan askerlerinizi çekin. yoksa .....
Yok istemiyoruz tüm terörisler temizleninceye kadar ordayız,artık sizinle işimiz o l m a z.
Vatanseverliğin İLKŞartı AHMAK Olmamaktır Ahmaksan Seveyim derken Vatanı GÖMERSİN! Uzunca bir zaman Önce twtrda Ensesi kalın Takipçisi fazla Hükümetede yakın birileri ABD PYD Koridoru için "Kürt Koridoru" şeklinde bahsetmişlerdi "_Bu sözü bilmedenmi Yoksa Kasıtlımı dediniz Bilemem! Ama O Koridor PKK Koridorudur. Yanlış ifadelerle Ortalığı Karıştırmayın" Demiştim Reis te daha sonra "Terör Koridoru" diyerek Olması gerektiği gibi Gerçek Tanımını Yapmıştı Vatanseverlik yapayım Derken Orduyu zafiyette gösterecek Yorum yapmak AHMAKLIK o yorumlara aynışekildeDevan etmek ise VATANHAİNLİĞİDİR
geçti bolunun pazarı.
@3sparfumeri , o söz öyle değil. "geçti bor'un pazarı, sür eşeğini niğdeye". anlayacağın. bolu ile bir ilgisi yok, "bor" niğdenin ilçesi.
ABD ile işbirliğine gerek yok bence zaten kendileri TERÖRÜ destekleyen
asıl terörist sizsiniz aslında domuzlarınız geberincemi konuşmak aklınıza geldi
eski türkiyeye sorarlarmıyıdı böyle allahım nelere kadirsin..iyiki senin gibi bi liderimiz var reis bölgedeki abilerimde kardeşlerimde allah yardımcısı olsun...
ALLAH belanızı versin ey ABD korkak herifler ulan sizden değil dünya lideri olsa olsa korkak fitneciler topluluğu.
Alçaklar Bütün Oyunlarınızı Bozduk Şimdimi aklınıza geldi Güvenli Bölge 4 Milyon İnsan Türkiyeye geçtikten ve O İnsanlara Yıllardır Ekmeği Suyu veirpte 30 milyar Dolar Harcadıktan sonramı!!! Biz hallederiz Halledeceğiz HALLEDİYORUZ O Güvenli Bölge işini
Niye gardaş bizim elimiz ayağımız tutmuyomu
Güvenli bölgeyi biz oluştururuz bu saatten sonra. Sen kendi işine bak emperyalist ABD.
Abdden yusuf yusuf sesleri
geçti borun pazarı ABD
artık iki yüzlü hainlrle işimiz olmaz.
Bukalemun gibi olmaktan yorulmadın mı Ey Abd ?
Güvenli bölge pkk ya güvenli bölge demek bu saatten sonra.Olay çekiç güçle 36 paralelin kuzeyinde yaptıkları kuzeyırak kürt bölgesi olayının aynısı olur.Kendi elimizle orada onlara devlet kurdururuz.Bu saatten sonra olacak iş değil.Ama korkarım akp yi kandıracaklar.Şimdiden söyleyeyim.
öyle bir dünya yok ''sam'' amca. izle ve itaat et. şimdi çekilebilirsin huzurdan...
GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ... GEÇTİ BOLU BEYİN PAZARI.... SÜR EŞEĞİNİ KOREYE.....
KADİM TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI BÜYÜK ŞEYTAN ABD DİR... GERİSİ KUYRUĞUDUR... ÜLKEMİZDEKİ ABD VE NATO ÜSLERİNİ KAPATMALIYIZ... TÜRKİ DEVLETLERLE TÜRK BİRLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ.. TÜRK NATOSUNU KURMALIYIZ... YETER YA BIKTIK BATI VE ABD UŞAKLIĞINDAN...
Hayır kesinlikle birlikte çalışmayalım.Uzak dur hatta çok uzak.Gölge etme yeter.Türk miileti ve güzide mehmetçiği ne yapacağını bilrlir.Çünkü üstünde Allah(cc)'nun yardımı var.Son terörist imha olucaya kadar devam Allah'ın izniyle...
Tutarsız ve kişiliksiz yalan yanlış bir ABD ile asla çalışamayız...Başka kapıya....
Dürzü Amerikalıların bir planı var kesin. Yoksa durduk yere böyle bir şey söylemezler. Durmayın aslanlarım, yola devam edin, bütün dünya bir olsa da Allah Müslüman Türk Askerlirinin yanındadır. Arkanızda bir olan, diri olan 80 milyon Türk var. Durmak yok yola devam inşallah. Son teröristin de kellesi düşene kadar devam Allahın izniyle.
Daha bu başlangıç..bayağı gelişme var yavaş yavaş yola gelmeye başladınız ama diz çökeceğiniz günleride göreceğiz..düşün yakamızdan terkedin Minbiç i geliyoruz...!!
hafi ulan çakal amerika teröristlerin başına bişey gelecek diye tutuştunuz umutmayın dünyanın en vicdanlı ordusu var karşınızda bir kürt olarak söylüyorum türk ordusundan ziyade karşınızda islam ordusu var Allahın izniyle müslümanlar kazanacak ve masum insanların burnu bile kanamayacak NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE
Artik geri dönüş yok. Ya herro ya merro o kadarr.
AMERİKAYA SORMAK LAZIM.. HANGİ SÖZÜNE GÜVENELİM.. SAVAŞ... HİLEDİR... BAŞARMAK İÇİN.. ANLAŞMA OLABİLİR..
ABD 'nin döner sermayesine bayılıyorum mevlana gibi nasılda dönüyorlar
terörü kurup besleyip büyüten en büyük terör sever ile ne paylaşacağız
birlikte çalışmak mı? dostum sen ne dediğinin farkında mısın? kapa lanet çeneni. cehenneme git, hemen buradan toz ol lanet olası pislik... dermişim ha ha ha
bu bizi zayıf gösterir
ya moderatör abidik gubidik haber yapma amerika ile niye çalışalım o gitsin itlerle çalışsın biz boşunamı vatan evlatlarını yolluyoruz oraya madem güvenli bölge için çalışırız diyor neden bölgenin bozulmasına destek oluyordu adam liderlik değil show yapmak için başkan olmuş
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