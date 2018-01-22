ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Türkiye bizi uyardı

ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu.
"BİZİ UYARDILAR"
Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.
Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.
(AA)
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