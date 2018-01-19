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ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 19:49 | Son Güncelleme 24 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden son dakika Afrin açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "(Sınır Güvenliği Gücü) yanlış bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iç güvenlik oluşumudur, Türkiye'ye tehdit değildir" ifadeleri yer aldı.

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

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ABD sınır Son dakika Afrin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bak ya )) Vurma abi ya . yeminnnen yannışnıınan çıktı aazımızdan" gibi olmuş)) VURUN ASLANLAR! ne Sahibinin nede İtinin hatırı yok Bu Alçakların anladığı dil budur!
Trumpet in ayarı bozulmuş
bunlar kendilerini cok akilli saniyorlar yada bizi aptal saniyorlar.
he baryam he... bizim için neyin tehdit olup olmadığına biz karar veririz!
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