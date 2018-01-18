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ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 08:02 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ajanslardan geçen son dakika habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'de 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma çabalarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Tillerson, "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var" dedi ve ülkesinin sınır gücü kurmak gibi bir niyeti olmadığını aktardı.

Tillerson, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Türkiye sınırında 30.000 kişilik ordu kurma açıklamasıyla ilgili olarak konuştu. Son dakika bilgilere göre;

"ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur" diyen Tillerson, Türkiye'nin sert tepki gösterdiği plan için şunları söyledi:

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır gücü kurmak gibi bir niyeti yok. Türkiye'nin neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum.

Yerel güçleri eğitiyor olmamızın sadece sebebi orada DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki güvenliği sağlamak."

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!
Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız
Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
ABD PKK YPG Son dakika Afrin surye Rex Tillerson

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Okuyucu Yorumları 59 yorum
1 ay olmadı abd ye karşı 2 zafer kazandık. kudüs meselesinde bm konseyinde eze eze yendik. hem de parasına puluna dünyaya savurduğu onca tehditlerine rağmen yendik. şimdi de bu sınır güvenlik gücleri yalanından geri adım attırdık. sırada tek bir şey daha kaldı. o milyarlarca dolar harcayıp dağıttığı o 4000 tır silahı toplayıp geldiği yere geri sokmak.
Ne zaferi afrin yerine koyunlara girmişler.
@ayrla25 kendin bile inanmıyorsun bu zırvalığa....
Burda boş boş hamaset yapıp milleti koyun yerine koyacağınıza, İncirlik'teki Amerikan üssünü kapatsanıza! Adamlar saydığın bütün p pislikleri senin ülkenden kaldırdığı uçaklarla yapıyorlar, bu ....lar da gelmiş burda zafer kazanmışmışız hadi ordan! İkiyüzlüler
yerel güç ne lan? terörü besliyorsunuz açık açık
abd den masallar tabi yersen!
Akp koyunları yine yiyecek merak etme.
yersen tabi
hainlerlemi güvenlik salıyacaksın,onlar zaten ortalık karıştırıcı
BURDA SAĞCI SOLCU HERKES REİSİ TEBRİK ETMELİ, GERÇEK BİR TÜRK DURUŞUYLA ONLARA KORKMADIĞINI GÖSTERDİ. DEVLET BAHÇELİ DE ANAMIZIN DUASIYLA GELDİK, HOCANIN SALASIYLA GİDERİZ DEDİ, BU POLİTİK DURUŞ ALKIŞLANMALI...
bence cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra türkün duruşundan ve gücünden korktunuz:yaşasın cumhurbaşkanım
Öyle yanar döner bir bataklıksın ki ABD, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim.
iki yüzlüler sizi acıklama borcu varmış adam olun akıllı olun.
bu yalancılara inanmayın gizliden gizliden yapmaya çalışırlar
şerefsizler deaş da sizsiniz ypg de bir cebinizden alıp diğer cebinize koyuyorsunuz millet de mal hepsini yiyor dünyanın en büyük teröristi israil ile amerika
ülkemiz kendi kendine gündem yapıyor,zaten amerika hiç 30 bin kişiden bahsetmemişti
bu kadarmı iki yüzlü olunur.peki o eğittiğiniz kişiler 2-3 yıl sonra ne olacak? tırlar dolusu ağır silahlar ne olacak? bu söylenelere abd vatandaşı dahi inanmaz.
Tamam dik durduk, eyvallah demedik ama bunlara hiç güven olmaz.
SONUÇ...???? PYD'ye eğitim verip silahlandırmaktan vaz mı geçtiler...? PYD Öncelikle Afrin ve Mümbiç'ten çekiliyormu...?
4500 tır ve 2500 uçak dolusu silah yardımıyla zaten kurdun neyin açıklaması bu saat den sonra afrini yerle bir etmekten başka çare kalmadı ve inşallah şanlı ordumuz ile bunu başarıp tüm dünyaya türkün gücünü göstereceğiz
CANIM MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN TEK VATANIM TÜRKİYEM SANA KANIMIN SON DAMLASINA KADARDA VARIM SAKIN BUNLARA KANMAYIN BUNLAR İBLİSİN ÖNDE GİDENLERİ VE SIRTLAN ORDUSUNU KURMAYA CALIŞAN ORTA DOĞUNUN İBLİSLERİNİ BİR AN ÖNCE NE YAPILAÇAKSA YAPILSIN BUNLARA İNANMAYIN SAKIN. SAYIN TÜRKİYEMİN EN BÜYÜK MERCİİİ KATINDAKİ R.T.ERDOĞAN,A VE TÜRKİYEMİN BAŞBAKANINA VE TSK.GENEL KURMAY BAŞKANIMA VE VATANIMIZI NAMUSUMUZUN ONURLU KINANLI KUZULARIMIZA BUNLARI ŞİMDİ YOK ETMEZSEK YARINLAR DAHADA ZOR OLUR ALLAH MÜSLÜMAN TÜRK ULUSUNUN DAİMA YANINDADIR ALLAHA EMANET OL MÜSLÜMAN TÜRKİYEM KANMA ALDANMA SAKIN İNANMA YAP..
SN.ERDOĞAN VE SN.HÜKÜMET ÜYELERİ ABD BÖYLE DEDİĞİ ZAMAN KORKACAKSAN VE TEDBİRİNİ ALACAKSIN.ÇÜNKÜ DAHA ÖNCE ABD 19 74 ÖNCESİ KIBRIS'TA 1983-2017 ARASI PKK KONUSUN DA,2003 TE IRAK'TA,LİBYA'DA MISIR'DAKİ OLAYLAR ÖNCESİ HEP BÖYLE KONUŞTULAR.ŞİMDİ Kİ KO NUŞMADA AYNI O ZAMANLARI ANIMSATIYOR.DİKKAT!ACİLEN VE ACİZANE BİLGİLERİNİZE SUNARIM.
Kahrolsun abd, feto,pkk,İsrail bunlar şeytan dörtgeni
Akp gazınızı aldı koyunlar.BOP partisi amerikan millisidir.Bunların kıblesi amerikadır.Amerika ne derse onu yaparlar.Hala afrin menbiç masallarına inanıyor musunuz?.Menbiç te amerika var.Girde göreyim.Bu işler bedelli ve çürük oğlan sahibi babayla bu kadar.İman para olunca,siyasetten hertürlü yalan beklenir.Amaç din değil.Amerikaya hizmet anlayın.Bu hocaları hala tanımadınız mı?
ABD kan ve gözyaşından beslenen iki yüzlü terörist bir devlet olduğunu defalarca kanıtlamış bir devlettir. Yeterki karşısında zayıf bir ülke bulsun.
abd işi çözmüş özür dilerim diyor açıklama yapalim diyor kandırıyor her zaman ki gibi yine yaptıklarını yapmaya devam ediyor sınır güvenliğini kurduktan sonra pyd ye müdahale de hayal olur ..taraf olmayan bertaraf olur bu böyledir türkiye bi rusyanın yanında bi abd nin adamı harcarlar sıkıştırırlar böyle
ABD nabzı ölçtü baktı Türkler ittifak halinde birlik içinde güle oynaya Suriye ye girecek, pabuç pahalı iyice düşman etmeyelim diye kıvırıyor.Bu ülkenin Atatürk ilkeleri içinde birliğini muhafaza etmesi durumunda yapamayacağı şey yoktur. Siyasetini ve yönetimini sevmesem de cumhurbaşkanın sert ve dirayetli duruşu tebrik edilmelidir.
Güvenlik ve siz emperyaller he! Şaka mı bunlar ya ! Namertsiziz, kansızsınız, çocukları öldürecek kadar da alçaksınız.. !
Şu anda devlet uygulamalarında iletişiminde Kuzey koreden beteriz...Dış dünya ile irtibatımız yok ne olup bittiğini bilmiyoruz....Bu haberler hepisi yalan yarım yamalak haberler daha doğrusu bilgi kirliliği...Yazık oldu ülkeme
ya bu 4500 tır 2500 ucaçk dolusu yardımı pkk ya değilde bize yapsaydın biz deaşı zaten silerdik haritadan demekki deaş hikaye
bir blöf yaptılar , baktılar etekliler daha hazır değil , türk askeri donlarını başlarına gecirecek ypg nin çark ettiler ...türkiye kendi planlarını hic kimseye danısmadan uygulamalıdır,israil gibi, insansız bölgeler ,mayınlı araziler, sınır ötesİ operasyon birlikleri , yüksek güvenliklİ taarruz üslerini suriyede türkiye olusturmalıdır
Hee hee aynen dediğiniz gibi...
Açık ve net erdoğan ‘o askerlerinizi oradan çekin teröristlerle birlikte onlerıda gömmeyelim’ demese idi bu sınır güvenliği gerçekleşecekti.
coniler gene geri vites ????????????
Adamlar böyle dedi bizde yedik!! Ulan adını değiştirdiniz oldu bitti işte. Buna gaz almak denir. Sonuçta adına ordu demesende, sınır gücü demesende oarda 30.000 kişilik bir GRUBU eğitiyorsun. Ve bunlar bisim sınırımızdalar. Her halde bu güç israile sınırınını korumak için değil demi sayın conileri
ırakta libya da sağladığın guvenlikmi bizde yedik kâfir pislikler
he tabi tabi gene aynı oyunlar.istediğini alamayacağını anlayınca biz demedik öyle söylemişler.iş işten geçti artık vatan millet sakarya.o teröristler oradan silinecekler.bu işin kaçarı maçarı yok.TÜRK'ÜN TÜRKTEN BAŞKA YOKTUR DOSTU.
yıllardır aynı fırıldaklar ..abd karuştır boz madenlere el koy halkının 2500 3000 motorlu araclarına bedava petrol zalim kavimlerin sonu elbet yerler bir olamsı yakındır ..
bu yalançıların oyunun sadece REİS bozacakdır...pkk ypg fetoşa inat bu bumillet seninle REİSİM
he la fetoye ne istedinizde vermedik pkk yi sinirda karsilayip orada mahkeme.kuranda bendim acilim surecinide ven badlatim degilmi
sanami kalmış yerel gücü eğitmek Suriye'nin polisi var askeri var her boka burnunu sokmasa olmaz bu amerikanin
BU ABD KAFAYI YEDİ.... YAKINDA AYVAYI YİYECEKLER , HABERLERİ YOK.
BİR DE ABD ALDATIYOR.... DÖRT BİN TIR SİLAH VE MÜHİMMATI KULLANACAK YEREL GÜÇ DENEN TERÖRİST SAYISI 30 BİN KİŞİ DEĞİL İSE GERİSİ ABD ASKERİ OLACAKTIR. UYU AKP+MHP KOALİSYONU UYU... UYU MİLLET UYU...
çakal amerika yemedi değilmi orda kendi askerlerininde gebereceğini anladı hemen geri vites
Yerel gucmu kaldi lann orda Deasla hepini temizlediniz yerine PKk yi yerleştirdiniz ne ara yerlisi oldular
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