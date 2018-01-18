ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

Tillerson, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Türkiye sınırında 30.000 kişilik ordu kurma açıklamasıyla ilgili olarak konuştu. Son dakika bilgilere göre;

"ABD, Türkiye'ye açıklama borçludur" diyen Tillerson, Türkiye'nin sert tepki gösterdiği plan için şunları söyledi:

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde sınır gücü kurmak gibi bir niyeti yok. Türkiye'nin neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum.

Yerel güçleri eğitiyor olmamızın sadece sebebi orada DEAŞ'tan arındırılan bölgelerdeki güvenliği sağlamak."