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ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye ile ilgili son dakika bir açıklama yaparak 'Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz' dedi.

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir açıklama yaptı.

"IRAK'TAKİ HATAYI TEKRAR ETMEYECEĞİZ"

Rex Tillerson, " Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz" dedi.

Tillerson, "Diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Tillerson, "Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

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ABD Türkiye operasyon TSK Suriye Afrin Rex Tillerson

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bakın akp bopçudur.Amerika dan izinsiz birşey yapmaz.Türk uyan artık.Bunların kıblesi amerikadır.
nasıl bir kansız hainsin sen
Irak da hatamı yaptınız! Anasını ağlattınız la milletin.
Onbin km uzaktan önemli,ama sınır ötenize karışmayın,biz varız!diyor.PKK müttefikimizdir diyor.Muavenet zırhlısını vuruyor,çuval geçiriyor.unutmayın Türk halkının sabrı taştı.size buradan ekmek çıkmaz.
afferin böyle mantıklı olun ama sözünüzdede durun.
ABD artık eski gücünde değil,geleceğin sahibi türklerdir,bunu biliyorlar,ama abd ye ve arkasındaki siyonlara acımayacağız
Nedense aklıma şener şen ile ilyas salman geldi.Hele bir sor niye yaptım diye diye her şeyini almıştı.Onların sonu da filmin konusunda ki şener şen olur gibi.
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