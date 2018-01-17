ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir açıklama yaptı.

"IRAK'TAKİ HATAYI TEKRAR ETMEYECEĞİZ"

Rex Tillerson, " Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz" dedi.

Tillerson, "Diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Tillerson, "Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.