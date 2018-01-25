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ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 22:01 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD'den yeni YPG açıklaması geldi. Pentagon'dan yapılan son dakika açıklamasında ' YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili TÜrkiye ile görüşüyoruz. Verdiğimiz silahları yakından takip ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

ABD'den son dakika YPG açıklaması: Verdiğimiz silahlarla ilgili...

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türkiye ile görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.

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ABD Türkiye silah YPG Son dakika

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
sizin yalanınız batsın katil köpekler. verdiğiniz silahlar biz afrinde ilerledikce bize karşı kullanılmaya başlandı bile. Artık size inanmıyoruzzzz size olan inancımız 5 bin tır dolusu silahtan sonra zerre kadar bile kalmadı.
@kaya6062 HER KİM TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUN KURUP KİMLERDE ALET OLUYORSA ALLAHIN GAZABI ÜZERİNE OLSUN. ÖZELLİKLE MÜTTEFİK VE DOST DENİLENLERİN
incirlik hemen kapatılmalı..
ABD gibi bir müttefikimiz varken, düşmana ihtiyacımız yok.
Şeytanın başı ABD ve onun kayığına binip suriye libya mısır karistiran ARAP bahari destek verip 100 yıllık demokrasi ozlemi diyen TÜRKIYE CUMHURIYETI'ni 90 yıllık reklam arası diyen arapseviciler..
AKEPE BİR YADAN TERÖRİST DEDİKLERİNE SİLAH VERİLMESİNE GÖZ YUMUYOR HEM DE TÜRKİYEDEKİ ABEDE ÜSTLERİ BU İŞ İÇİN KULLANILIYOR BİR YANDAN DA ASKERLERİ ÇATIŞMAYA AYNI BAHANEYLE SOKUYOR. BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU? BİRİŞ BU OLAYI AÇIKLASIN ....
anlamadim ne anlatigini sen anladinmi
ne kadar silah verirlerse versinler memnun oluruz. biz parasını verdiğimiz silahı alamıyoruz bari teroristlerin elibden toplarız.
ABD düşmanlığını çoktan ilan etti..
Evet belli takip ediyorsunuz Türkiye ye karşı kullanılıyor mu diye... ????
dansöze döndü biri.. yandan yandaan ..kıvırrrr..
Komik ya ABD düştüğün duruma bak kimsen kalmadı üç beş çapulcu teröristle iş birliği yapıyosun .yazık sana yaa ABD yazık haline
ey abd biz için artık ha pyd ha abd oldunuz lütfen azıcık dürüst olunuz... bizim ülkemizde sizin gibi her tarafı oynayanlara DANSÖZ diyorlar
kapatın incirliği daha ne bekliyorsunuz
Bizde o silahları yakından takip ediyoruz, hem de karakollarımızın dibinden. Ulan namussuzlar siz kimi kekliyorsunuz. Adamlar o kadar otomatiğe bağlamışlar ki, hala oyalama taktiği peşindeler.
fetöşü ne yaptın fetöşü. saklıyormusun 2ci darbe için.. aman iyi sakla turşusunu kurarsın...pkk gibi..
ya şehit olmak direk cennetlik degilmi bu müslüman siyasiler çocuklarını yada kendileri neden askere gitmezler sürselerye çocuklarını en öne cennet garantili
Abd şeytanın ta kendisi
YAKINDAN TAKİP EDİYORLARMIŞ BİRDE O SİLAHLARI TÜRKİYEYE KARŞI KULLANILMASI İÇİN SİZLER VERMEDİNİZ Mİ ?? EYY ABD ARAP BAHARI DEDİNİZ GELDİ GEÇTİ BAKIYORUMDA SURİYEDE BU İŞLER UZADI BEN SÖYLEYEYİM HEDEF TÜRKİYE İT SÜRÜLERİNİZİ TEMİZLİYORUZ HEDEF KANDİL TERÖR YUVALARINI YIKACAĞIZ KARŞIMIZA HER KİM ÇIKARSA EZİP GEÇECEĞİZ ALLAH TÜRK ORDUSUNU KORUSUN VE KOLLASIN DÜNYA HAKİMİYETİ DÜŞÜNEN BİR MİLLET ÜÇ BEŞ ÇAPULCUYU YOK EDENE KADAR EZİP GEÇ TÜRK ORDUSU VUR TÜRK TOPÇUSU YER GÖK İNLESİN TOPUN SESİ ABD VE AB DEN DUYULSUN BU SES TÜRKÜN AYAK SESİ DESİNLER OSMANLI GİBİ VUR CENGİZHAN GİBİ EZ VE GEÇ
he he
ABD adı büyük bir ülke ancak çıkan sesler çok tutarsız ve küçük ciddiye alınmaz
Çavuşoğlu gereken cevabı verdi artık o aptal her dediğinize inanan Türkiye yok! Zaten şizofren bir devlet başkanı tarafından yönetilen ABD iyice sapitti sabah dediği akşam dediğini tutmaz bir hale geldi daha ne rezillikler göreceğiz meçhul durmak yok yola devam vurun gebertin aslanlar mezarları dahi olmayacak bu kâfir putperestlerin
NE BÖLGESİ: GÜVENLİK Mİ DEDİNİZ:)AMA SİZE GÜVEN OLMAAAZZZ:)
fazla düşünmenize gerek yok ypg ye verdiğiniz silahlar şu an türk askerine ve türk toprağına karşı kullanılıyor!..
Evet belli takip ediyorsunuz Türkiye ye karşı kullanılıyor mu diye... ????
darbe planınız tutmayınca bu plana geçtiğinizi tüm halk anladı. istediğiniz planı yapın karşınızda artık cahil türk halkı yok insanlar okuyor takip ediyor anlıyor.
Yakından takip etme topla silahını tankını topunu tüfeğini çek git,ne bekliyon teröristlerle ne işin olabilir.neyi takip etcen sen kimsin,kimin sınırında teröristlere verdiğin silahları kullanıyor mu diye oturup bakıcan mı.defolun gidin ülkenize girdiğiniz her yeri talan ediyonuz.burnunuzu sokmayın heryere herkesin işine,git kore nin sınırında Kim ne yapıyor onu takip et,işiniz yokmu sizin ya elin sınırında ülkesinde ne işiniz var nerden nereye bu ne yüzsüzlük be sümdük gibi kovalasan gitmiyolar.insan bu kadar laf söyletmez kendine,istenmeyen yerde durulmaz ne yüzle duruyonuz teröristler için
Kenneth efendi PKK=PYD'ye Verdiğimiz silahları dikkatle izliyoruz, derken o silahlarla kaç mehmetcik öldüreceklerinimi izliyorsunuz, o silahları IŞİD'le savaşmaları için verdiğinizi söylediğiniz yalanlar şimdi çıktı ortaya Rakka'dan çıkarttığınız 2000 IŞİD'li, PKK=PYD ile birlikte o silahları Afrinde NATO ortağınız Türkiyeye karşı kullanıyorlar, Mert Düşman Namert Dosttan İyidir. Bütün bunları niçin ve neden yapıyorsunuz onuda çok iyi biliyoruz. Ekonominizi, Finans Sisteminizi ve Yahudi kökenli amerikalılardan oluşan casuslarıyla Pentagon ve CIA'yı elegeçirmiş olan Yahudiler istediği için.
Dik konuma getirip üstüne otur o silahların ABD
Teröristlere verdiğimiz silahların savaş ganimeti olarak Türkiyenin eline geçmesinden endişe ediyoruz diyorlar.
ZAHMET ETMEYİN BİZ TOPLAR SİZE İADE EDERİZ. AMerikanıza silahlarınızı geri SOKARIZ. üzmeyin kendinizi:))))
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