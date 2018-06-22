ABD’den Sonra İsrail’den BM Protestosu

ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararının ardından İsrail’in de konseye katılımının seviyesini geçici olarak düşürdüğü belirtildi.

Bu bilgi, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Cenevre’deki diplomatlar tarafından verildi.

İsrail, konseyin bugünkü toplantısına katılmadı ve kendisinde ayrılan olduğun koltuğun boş olduğu gözlendi. Diplomatlar, bu kararın nihai olmadığını ve değişebileceğini belirttiler.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD’nin insan hakları konseyinden ayrılmasından memnuniyet duyduğunu kaydetmişti. Trump yönetimi konseyin İsrail’in karşıtı tutum izlediğini savunuyor.

İsrail, aslında 47 üyeli konseyin bir üyesi değil ancak diğer birçok ülke gibi gözlemci olarak konseyin toplantılarına katılıyor.

