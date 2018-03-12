ABD'den Suriye uyarısı: Harekete geçmeye hazırız

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Nisan 2017'de rejim güçlerinin sorumlu tutulduğu sarin gazı saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki hava üssünün füzeyle vurulması talimatı verdiğini hatırlatarak "Kimyasal saldırılar ve insanlık dışı acılara sebebiyet vererek istediklerini dayatmakta kararlı olan tüm ulusları, özellikle de yasa dışı Suriye rejimini uyarıyoruz. ABD, yapması gerektiğinde, harekete geçmeye hazır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde iki hafta önce onaylanan ateşkesin "başarısız olduğunu" da belirten Haley, Doğu Guta ile Şam'da 30 gün boyunca çatışmaların durdurulması çağrısında bulunulan yeni bir karar tasarısı sundu. Yapılan ateşkes ihlallerine tepki gösteren ABD'li büyükelçi, "Bu ateşkes değil. Bu Esad rejimi, İran ve Rusya'nın siyasi muhaliflerine karşı verdikleri savaşı sürdürmesi" ifadesini kullandı.

AFP'nin haberine göre, ABD'nin hazırladığı taslak metinde, karar tasarısının onaylanmasıyla birlikte Şam'ın merkezinde ve Doğu Guta'da 30 günlük ateşkes ilan edilmesi öngörülüyor. Tasarı ayrıca, "Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin koşulsuz ve güvenli şekilde yapılmasına" ve insani yardım konvoylarının "güvenli, engelsiz ve kesintisiz girişinin" sağlanmasına izin verilmesini talep ediyor.