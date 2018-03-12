HABER

ABD'den Suriye uyarısı: Harekete geçmeye hazırız

12.03.2018 22:56 | Son Güncelleme

Suriye'deki kimyasal saldırıların sonlandırılması için gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu açıklayan ABD, bu konuda "özellikle" Şam rejimini uyardığını duyurdu.

ABD'den Suriye uyarısı: Harekete geçmeye hazırız

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Nisan 2017'de rejim güçlerinin sorumlu tutulduğu sarin gazı saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki hava üssünün füzeyle vurulması talimatı verdiğini hatırlatarak "Kimyasal saldırılar ve insanlık dışı acılara sebebiyet vererek istediklerini dayatmakta kararlı olan tüm ulusları, özellikle de yasa dışı Suriye rejimini uyarıyoruz. ABD, yapması gerektiğinde, harekete geçmeye hazır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde iki hafta önce onaylanan ateşkesin "başarısız olduğunu" da belirten Haley, Doğu Guta ile Şam'da 30 gün boyunca çatışmaların durdurulması çağrısında bulunulan yeni bir karar tasarısı sundu. Yapılan ateşkes ihlallerine tepki gösteren ABD'li büyükelçi, "Bu ateşkes değil. Bu Esad rejimi, İran ve Rusya'nın siyasi muhaliflerine karşı verdikleri savaşı sürdürmesi" ifadesini kullandı.

AFP'nin haberine göre, ABD'nin hazırladığı taslak metinde, karar tasarısının onaylanmasıyla birlikte Şam'ın merkezinde ve Doğu Guta'da 30 günlük ateşkes ilan edilmesi öngörülüyor. Tasarı ayrıca, "Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin koşulsuz ve güvenli şekilde yapılmasına" ve insani yardım konvoylarının "güvenli, engelsiz ve kesintisiz girişinin" sağlanmasına izin verilmesini talep ediyor.

Rusya'ya suçlama

Söz konusu tasarının "hiçbir bahaneye yer bırakmadığını" belirten Haley, Rusya'yı bir önceki ateşkes tasarısı lehinde oy verdikten kısa süre sonra kararı tanımayıp Şam ve Doğu Guta'yı bombalamakla suçladı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya ise ABD ve müttefiklerini "sürekli Suriye rejimini suçlamak ve Rusya'dan taleplerde bulunmak dışında bir şey yapmamakla" itham etti. Rus büyükelçi, Suriye hükümetinin, "vatandaşlarının güvenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmaya hakkı olduğunu" belirtti.

Rusya destekli rejim güçleri, Pazartesi günü Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki iki kasabayı bombaladı. Rejime bağlı güçler, Doğu Guta'nın şu ana kadar yaklaşık yüzde 60'ını ele geçirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, rejim güçlerinin muhaliflerden almak için operasyon başlattığı Doğu Guta'da 241'i çocuk, en az bin 162 kişi hayatını kaybetti.

BM, aralarında çocukların da bulunduğu binden fazla insanın acilen Doğu Guta'dan tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyor.

AFP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

İlginizi Çekebilir

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üstsüz kadın fotoğraflarına son

Üstsüz kadın fotoğraflarına son

Kuzey Irak Toparlanmaya Çalışıyor

Kuzey Irak Toparlanmaya Çalışıyor

Teksas’ta bir bombalı paket saldırısı daha: Ölü ve yaralı var

Teksas’ta bir bombalı paket saldırısı daha: Ölü ve yaralı var

Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

TBMM Seçim İttifakı Kanun Teklifini Tartışıyor

TBMM Seçim İttifakı Kanun Teklifini Tartışıyor

Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!

Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.