ABD’den Suriyeli Sivillere 6,6 Milyon Dolarlık Yardım

Amerika, Suriye’deki çatışmalar sırasında iki ateş arasında kalan sivillere yardım faaliyetlerinde bulunan bir örgüte ve Birleşmiş Milletler bünyesinde insan hakları ihlallerini takip eden bir gruba toplam 6,6 milyon dolarlık yardım yapacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada fonların, “Beyaz Miğferler” olarak bilinen Suriye Sivil Savunma’ya ve uluslararası insan hakları hukuku ihlallerine ilişkin delilleri toplayıp inceleyen Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizması’na aktarılacağı açıklandı.

Suriye’deki iç savaş sekizinci yılına girerken uzmanlar, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanımına ilişkin iddiaları soruşturuyor. Küresel güçleri ve komşu ülkeleri de içine çeken iç savaşta şimdiye kadar 500 bin kişi hayatını kaybetti.

