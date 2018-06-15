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ABD'den Suriye'ye 'Çatışmasızlık Bölgesi' Uyarısı

15.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin, ülkenin güneybatısında kararlaştırılan çatışmasızlık bölgelerini ihlal etmesi durumunda, ABD'nin ‘sert ve uygun' önlemler alacağını belirtti. Çatışmasızlık bölgeleri için anlaşmaya, Amerika, Rusya ve Ürdün’ün arabuluculuğunda varılmıştı

ABD'den Suriye'ye 'Çatışmasızlık Bölgesi' Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin, ülkenin güneybatısında kararlaştırılan çatışmasızlık bölgelerini ihlal etmesi durumunda, ABD'nin ‘sert ve uygun' önlemler alacağını belirtti.

Çatışmasızlık bölgeleri için anlaşmaya, Amerika, Rusya ve Ürdün’ün arabuluculuğunda varılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, çatışmasızlık anlaşması ve ateşkesin, Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimleri olduğunu belirtti.

Nauert varılan anlaşmaların, Suriye'deki çatışmaları ve ölümleri azaltmak, bölgeyi terk eden sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacı taşıdığını da sözlerine ekledi.

Nauert, "Suriye rejimi tarafından bu ateşkes bölgelerine herhangi bir askeri müdahale, yapılan bu girişimlerin ihlali olur" dedi.

Basın sözcüsü, Washington’un Suriye’nin güneybatısındaki çatışmasızlık bölgelerinin istikrarına ve ateşkes anlaşmasının korunmasına bağlı olduğunu da söyledi.

Çatışmasızlık bölgeleri, Ürdün ve Golan Tepeleri'ne komşu.

Ateşkes anlaşmasının uygulanması taahhütlerine saygı duyulması gerektiğini belirten Nauert, Rusya'yı da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak, Suriye hükümeti üzerindeki diplomatik ve askeri etkisini kullanması ve Suriye'nin bölgeye olan askeri müdahalelerini durdurması konusunda teşvik ettiklerini söyledi.

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