HABER

ABD’den sürpriz öneri: Suriye sınırına güvenli bölge

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 08:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Afrin’deki terör unsurlarına yönelik harekât sürerken ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'nin 5 yıl önce önerdiği güvenli hattı teklif etti. Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ‘Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik güvenli hat oluşturalım ki size saldırı gelmesin’ önerisi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’ın, kendisine Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu söyledi. Paris’te önceki gün düzenlenen ‘Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık’ konulu dışişleri bakanları toplantısı sırasında Tillerson ile görüşen Çavuşoğlu, Paris dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. ABD’den Türkiye’ye Suriye sınırında güvenli bölge önerisi geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Tillerson’a neyi kastettiklerini sorduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden önce açıklama yapan Çavuşoğlu, NTV’nin haberine göre şunları söyledi:

TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEYİZ

“Görüşmede ‘Size roketler geliyor. Biz önceden 10 kilometrelik hat düşünüyorduk. Esasen 30 kilometre olabileceğini öngörüyoruz ki bu sizin durumunuzu ancak karşılıyor. Suriye sınırı boyunca bir güvenli hat olsun ki size terör saldırısı gelmesin. Bizim demek istediğimiz budur’ dedi. Ben de ‘Teknik arkadaşlar bunu tekrar bir konuşsun, sizin tam ne demek istediğinizi bir görelim’ dedim. Birkaç defa ‘Türkiye ile karşı karşıya ile gelmek istemeyiz’ dedi. Ben de ‘ABD ile karşı karşıya gelmeyi biz de istemeyiz ama YPG’den bize yönelik tehdit nereden olursa olsun, Fırat’ın doğusu batısı fark etmez gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Bu bizim için hayati mesele’ dedim.”

MENBİÇ’E MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ

NTV’nin haberine göre görüşmede Menbiç de gündeme geldi. Tillerson’ın Irak’taki çekilme sonrası yaşananlardan ders alarak hareket ettiklerini de söylediğini belirten Çavuşoğlu, Tillerson’a “Gelen tacizler nedeniyle Menbiç’e müdahale etmek zorunda kalabiliriz” dedi. İlişkilerin normalleşmesi için ABD’nin atması gereken adımları sıralayan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Türkiye’de ABD karşıtlığı had safhada. Bunun için de rahatsız olduğumuz durumların ortadan kalkması lazım. YPG’ye verilen desteğe son verilmeli, Suriye’nin geleceği için birlikte adım atılmalı, Türkiye’ye PKK ile mücadele konusunda somut destek verilmeli. Bunları Tillerson’a da söyledim.”

Afrin operasyonundan nefes kesen görüntüler! Çatışma anı kamerada
Afrin operasyonu-Zeytin Dalı Harekatı: YPG çekilmezse savaş çıkar!
PKK Afrin operasyonuna karşı yardım istedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD terör Mevlüt Çavuşoğlu Afrin

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

İlginizi Çekebilir

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bir öeri de benden. Eğer Amerika güvenli bölge istiyorsa bir an önce Suriye topraklarından çıksın. Suriye ve komşu ülkeleri bu sorunu sensiz daha iyi çözer.
İnşalla uzun adam anlaşma yapıp 3 ay sonra yine ağlamaz kandırıldık diye.
@ecozer_1994 sen dürüstlükten ne anlarsın ki? Unutma kimse mükemmel değildir. Aslolan bunu yalanlarla örtmek değil delikanlıca ve hesapsızca söyleyebilmektir. Daha iyisini biliyorsan öner yada sen çık ortaya ve daha iyisini yap. Buradan kmsenin taşeronluğunu yapma.
Ne pazarlığı ya.Pkknın kökü kazınmadıkça tehdit bitmez.Pislik yapacak olan 50 kmdende yapar.Ayrıca bu teklifler bizim daha önceki gibi bizi oyalama ve aldatma taktikleridir.Amerika en kısa zamanda bölgeden çekilmeli.
amerika sözde bizimle karşı karşıya gelmek istemiyormuş. şuna desenize daha ortadoğu projesi daha bitmedi. türkiye ile savaşmak için hazır değiliz diye.
Rahmetli Bülent Ecevit Irak Suriye sınırında abudik kubudik işler olunca derhal 30 km hakkımızı kullanalım derdi,ne işe yarıyor,bir kere vatandaşının halkının güvenliğini sağlıyorsun,göç dalgasını orada karşılıyorsun,otonomi devlet safsatalarını sınırından 30 km uzak tutuyorsun.5 yıl evvel buna karar verseydik bugünkü sıkıntı yaşanmazdı, vatandaş ölmezdi.Şİmdi menbiçde abd var,afrinde rus var,buralara yerleşmeyen yalnızca Papua Yeni Gine kalmış.Düne kadar yıkmaya çalıştığımız Esad için bugün kaybettiği toprakları toparlamaya yönelik savaş başlattık.İç politikadan oy kaygısındankurtulamıyoruz.
2010 dan beri biz ne diyoruz? ama adamlarda haklı bunların yurtiçindeki yalamaları bunları hiç aratmadıki hükümete laf söylemekten bir kere bile abd lilere bu güvenli bölge Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yararınadır iktidar doğru söylüyor diyerek Devletine sahip çıkmadıki
ABD nin sözünün bir önemi yok.yarın inkar eder.ulkemiz güçlü ordumuz güçlü ve biz hakliyiz.iceride birliğimizi koruyabilirsek inşaallah bunları siler süpururuz.
HALA BAKIYORUM BURALARDA YORUM YAPMAYA ÇALIŞAN KOYUNLAR DOLU T.Ç NİN BAŞINDAKİ FİRAVUNU SAVUNMAYA ÇALIŞIYORLAR BİT YAVRULARI.KULA KULLUK YAPMAYIN DİYOR RABBİMİZ.FETÖNÜN SAVCISIYIM DİYEN KIMDİ.COCUKLARIMI FETÖ OKUTTU DİYEN KIMDİ.SURATINIZA TÜÜHH.KAN VE KAOS 16 YILDIR YAZIK BALIK BEYINLİLERE,GAZİLİK KİM FİRAVUN KİM YAZIK O KADAR DÜŞÜRMEYIN KABİLE DEVLETİ OLDU T.Ç,.
bu coniler yine ne şeytanlık düşünüyo ilerde çıkar kokusu
büyük lokmayı sona bırakıyoruz diyor sıra suriye iran türkiye
Pyd/Pkk'lı teröristleri vuruyoruz sesi ABD'den çıkıyor. hayırdir şimdi mi akliniza geldi? ABD sen dünyadaki savaşlarin kaoslarin başsorumlususun. Hangi yüzle konuşuyorsun! Türkiye ne yapacagini sizden ögrenecek degil. Teroristlere yardim yataklik yapip küstahça böyle konuşuyorsunuz. Kanimızın son damlasina kadar devletimizin yanindayiz. Söz Konusu vatansa gerisi teferruattır NOKTA
asıl mesele ülkemizde T.C. askerinden sonra en büyük ordunun abd ordusu olmasıdır ülkemizden kovmazsak daha çok iş açarlar afganistan ve ıraka girerek belli dinamikleri canlandırdı ve terör grupları yarattı herkese bir vaatte bulunurak yılanın başını koparsan başından bu dertler yaşanmaz üsleri kapıcan başka yolu yok afrin biter başka harekat başlar düşman topraklarda
ABD sen mi korucaksın bizim sınırımızı sen kendini koru,senin amacın maksadın oraya yerleşmek,Afrin de Rusya size asla güvenilmez.bu gün düşman olan teröristler,çıkarları için birlik oldu,yarın sizde ABD Rusya birlik olursunuz zaten gizli görüşmeleriniz var birliksiniz yani,onun için ikiniz de Suriye de siniz.Düşüncelerinde 30 km lik güveli hat varmış bize roket ler geliyormuş,teröristleri destekleyeceğine vur da kimseye zarar germesin rokette atmasınlar.terörist hattı oluşturcan orada,bu mu güvenli hat olacak çok komiksin ya,teröristten güvenli bölge olurmu.teröristlere yaşam hattı mı yapıcan
EY ABD-AB-SİYONİST YAHUDİLER ŞİMDİ NEYİN PROJESİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ ASIL ONU ANLATIN YOKSA BİZLER GEREKENİ ANLATTIK ANLAMAYANA TEKRAR ANLATIRIZ BİZLER ONURLU ŞEREFLİ İNSANA İNSAN GÖZÜYLE BAKAL TEK BİR ULUS MİLLETİYİZ asıl mesele ülkemizde T.C. askerinden sonra en büyük ordunun abd ordusu olmasıdır ülkemizden kovmazsak daha çok iş açarlar afganistan ve ıraka DOĞUYA girerek belli dinamikleri canlandırdı ve terör grupları yarattı herkese bir vaatte bulunurak yılanın BAŞI KOPMADAN USLU DURMAZ DERSTE ALMAZ BİZ DÜNYADA HER CANLININ ALLAHIN BİR KULU OLDUĞUNU BİLEN TEK ULUS DEVLETİZ GERİSİ TEFAR
GÖLGE ETMESİNLER DE BAŞKA İHSAN İSTEMEZ. TERÖRİST AMERİKA.
Terör örgütlerini korumak için önlem, oyalama koruma taktiği. ABD nin dost değil düşman olduğu bellidir. Terör örgütünü ilk kuran yıllardır destek veren bunlardır bilmeyen varmı.
YİNE BİR ALDATMA İŞLEMİ GÜNDEMDE
Diğer Haberler
'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.