ABD’den Tartışmalı Yaptırım Listesi

ABD Kongresi'nin isteği üzerine hazırlanan çoğu Rus hükümetinden, 96'sı ise Forbes dergisinin Rus milyarderler sıralamasından olan yaptırım listesi açıklandı.
Listede toplam 210 Rus vatandaşının ismi yer alıyor.
Liste Kongre tarafından Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimine müdahalesine yanıt olarak istenmişti.
Liste Rus zenginler arasında ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabilecekleri ya da küresel finans çevrelerinde kara listeye alınabilecekleri yönünde kaygı uyandırdı.
Ancak ABD, listedeki kimsenin en azından şimdilik yeni yaptırımlara maruz kalmayacağını duyurdu.
Bazı Amerikalı Kongre üyeleri bu tür bir davranışla Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya ‘geçiş hakkı' tanıdığını belirtiyor. Bu adım Trump'ın Rusya'yla ters düşmemek istediği yönündeki iddiaları da güçlendirmiş durumda.
Putin: "Düşmanca bir adım”
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Trump yönetiminin Moskova'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar kanunu kapsamında Rus işadamlarının ve siyasetçilerin listeye alınmasının düşmanca bir adım olduğunu kaydetti.
"Bu listeyi bekliyorduk ve yanıt olarak ilişkileri en alt seviyeye çekecek bazı ciddi adımlar atmaya hazırlanıyorduk. Ancak şimdilik bu adımları atmaktan kaçınacağız" diyen Putin, listede yer alan kişilerin her birinin arkasında sıradan Rus vatandaşlarının, çalışanlarının ve endüstrilerin olduğunu söyledi. "146 milyon insanın hepsi bu listede yer alıyor” diyen Putin "Bunun anlamı nedir anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
114 politikacının yer aldığı listede Kremlin'in web sayfasındaki açıklamaya göre Putin hükümetinin tüm yönetim kadrosu, Rusya kabinesi, yürütme kadrolarındaki üst düzey isimler ve devlet kontrolündeki şirketlerin yöneticileri yer alıyor. 96 oligarktan oluşan ikinci bir liste ise Forbes dergisinin Rus milyarderler listesinin aynısı, yalnızca isimler alfabetik olarak sıralanmış.
Yönetim, Kongre'nin Ağustos ayında Amerika'nın Rakipleriyle Yaptırımlar Aracılığıyla Mücadele Etmesi (Caatsa) tasarısını geçirmesinin ardından listeyi oluşturmak zorunda kaldı. Kanunun amacı Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimi'ne müdahalesi ve Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle önde gelen iş adamlarına uygulanacak yaptırımlar aracılığıyla Moskova'yı cezalandırmaktı.
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