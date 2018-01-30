HABER

ABD’den Tartışmalı Yaptırım Listesi

30.01.2018 18:51 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nin isteği üzerine hazırlanan çoğu Rus hükümetinden, 96'sı ise Forbes dergisinin Rus milyarderler sıralamasından olan yaptırım listesi açıklandı. Ancak Washington söz konusu isimlere şimdilik yaptırım uygulanmayacağını belirtiyor.

ABD Kongresi'nin isteği üzerine hazırlanan çoğu Rus hükümetinden, 96'sı ise Forbes dergisinin Rus milyarderler sıralamasından olan yaptırım listesi açıklandı.

Listede toplam 210 Rus vatandaşının ismi yer alıyor.

Liste Kongre tarafından Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimine müdahalesine yanıt olarak istenmişti.

Liste Rus zenginler arasında ABD'nin yaptırımlarına maruz kalabilecekleri ya da küresel finans çevrelerinde kara listeye alınabilecekleri yönünde kaygı uyandırdı.

Ancak ABD, listedeki kimsenin en azından şimdilik yeni yaptırımlara maruz kalmayacağını duyurdu.

Bazı Amerikalı Kongre üyeleri bu tür bir davranışla Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya ‘geçiş hakkı' tanıdığını belirtiyor. Bu adım Trump'ın Rusya'yla ters düşmemek istediği yönündeki iddiaları da güçlendirmiş durumda.

Putin: "Düşmanca bir adım”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Trump yönetiminin Moskova'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar kanunu kapsamında Rus işadamlarının ve siyasetçilerin listeye alınmasının düşmanca bir adım olduğunu kaydetti.

"Bu listeyi bekliyorduk ve yanıt olarak ilişkileri en alt seviyeye çekecek bazı ciddi adımlar atmaya hazırlanıyorduk. Ancak şimdilik bu adımları atmaktan kaçınacağız" diyen Putin, listede yer alan kişilerin her birinin arkasında sıradan Rus vatandaşlarının, çalışanlarının ve endüstrilerin olduğunu söyledi. "146 milyon insanın hepsi bu listede yer alıyor” diyen Putin "Bunun anlamı nedir anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

114 politikacının yer aldığı listede Kremlin'in web sayfasındaki açıklamaya göre Putin hükümetinin tüm yönetim kadrosu, Rusya kabinesi, yürütme kadrolarındaki üst düzey isimler ve devlet kontrolündeki şirketlerin yöneticileri yer alıyor. 96 oligarktan oluşan ikinci bir liste ise Forbes dergisinin Rus milyarderler listesinin aynısı, yalnızca isimler alfabetik olarak sıralanmış.

Yönetim, Kongre'nin Ağustos ayında Amerika'nın Rakipleriyle Yaptırımlar Aracılığıyla Mücadele Etmesi (Caatsa) tasarısını geçirmesinin ardından listeyi oluşturmak zorunda kaldı. Kanunun amacı Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimi'ne müdahalesi ve Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle önde gelen iş adamlarına uygulanacak yaptırımlar aracılığıyla Moskova'yı cezalandırmaktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
MADEM TÜRKİYE AMERİKAYA KAFA TUTUYOR.. NEDEN AMERİKA TÜRKİYEYE BÖYLE BİR ŞEY YAPMIYORDA RUSYAYA YAPIYOR?? ÇÜNKÜ TÜRKİYE Yİ KULLANIYOR İŞİNE GELMEZ..KİMSE AMERİKAYA KAFA TUTUYORUZ DEMESİN BANA SAÇMALIK..BİZ AMERİKA İLE KOL KOLAYIZ..İNCİRLİĞİ AMERİKA RİSKE ATAMAZ..BOP İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR..ONUN İÇİN KAZ GELECEK YERDEN TAVUK ESİRGEMİYOR..NEYE İNANMAK İSTERSENİZ İNANIN..BENİM HAKLI OLDUĞUMU ÖĞRENMENİZ UZUN SÜRMEZ..
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.