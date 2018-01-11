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ABD'den tehdit gibi açıklama!

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 01:35 | Son Güncelleme 2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) İran’a, protesto gösterilerinde tutuklananların serbest bırakılması yönünde çağrı yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD'den tehdit gibi açıklama!

İran’da gerçekleştirilen protestolara ilişkin ABD yönetiminden yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray’ın web sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'da binlerce kişinin tutuklamasından dolayı endişe duyduğu ifade edilerek, tutuklanan göstericilerden bazılarına işkence yapıldığı ve öldürüldüğü iddia edildi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Açıklamada, “İran diktatörlüğü, vatandaşlarının temel haklarını bastırdığı için sessiz kalmayacağız ve İran liderlerini her ihlalden sorumlu tutacağız. İran'daki protestocular, hükümetin baskısını, yolsuzluğunu, ulusal kaynakların askeri maceracılık için boşa harcanmasını meşru şikayetlerini ifade ediyor” denildi.

Açıklamanın devamında, ABD'nin İran’daki tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Trump İRAN

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ADAM KÖPEKLERİMİ SALIN .DİYOR
ABD Mhkemesinin kararı kısaca şu_ "Siz İran ambargosunu deldiniz" zaten İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi Ambargonun neden olduğu sıkıntılar peki İran ambargosunu Türkiye en acımasız şekilde uygulasaydı ve İran çok daha feci bir halde darmadağın olsaydı iran ın Irak sınırında PEJAK alan açsaydı sonuç ne olurdu? hep bir ağızdan "BOP işliyor" erdiniz demi İran olaylarına"Onurlu Direniş" diyen ve Reis e BOP projesi deyip saldıran ABD Köpekleri bilsinki Sizler "ABD nin BOP Projesinin" Gönüllü İtlerisiniz "Türkiyenin BOP Projesi" ile bir bağınız yok! bağınız tasmanız ABD nin elinde
Allah korusun iran, suriye ırak gibi iç savaşa sürüklenirse pamuk ipliği gibi sıra türkiyeye gelir.
Abd'ye bak sen,oylamadan sonra yeni yeni sesleri çıkmaya başladı:)
KEŞKE SURİYE İÇİNDE FİTNE ÇIKARIYORLAR DESEYDİNİZ. LAFIM ANLAYANA..
irana laiklik gelmeli. kadın hakları ve insan hakları türkiye gibi olmalı en azından. bu nedenle iran özgürleşmeli.rejim insanları adeta açık cezaevinde tutuyor. rejim devrilmeli.
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