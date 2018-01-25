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ABD'den TSK açıklaması: Askerlerimizin güvenliğinden endişeliyiz

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 09:44 | Son Güncelleme 4 saat önce

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını, bu endişenin Ankara'ya iletildiğini belirtti.

Bir grup gazeteciye konuşan ve adının gizli tutulmasını isteyen üst düzey Amerikalı yetkili, başta Suriye olmak üzere birçok konudaki soruları yanıtladı. Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın doğudaki Münbiç'e doğru devam etmesi ihtimalinden endişeli olduklarını kaydetti. Yetkili, bu endişenin Ankara'da salı günü iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Türk tarafına iletildiğini söyledi.

Üst düzey yetkili, öncelikli endişelerinin bölgede bulunan Amerikan güçlerinin güvenliği olduğunu ifade etti. Yetkili, "Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin güvenliği bizim bir numaralı endişemiz. Bu endişe Türkiye'ye iletildi" dedi.

MÜNBİÇ’İN GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK BUNU BİLEMEM AMA...

Amerikalı yetkili, ABD yönetiminin, daha önce yaptığı "YPG güçleri Fırat’ın doğusuna gidecek" taahhüdünü yerine getirmediği hatırlatılarak Münbiç'i Münbiç halkının idare etmesi gerektiğine yönelik açıklamalara karşın YPG/PKK'nın buradan çıkmamasının tutarsızlık olup olmadığı sorusu üzerine, "Münbiç’in geleceği nasıl şekillenecek bunu bilemem ama Münbiç’i kontrol eden Münbiç halkı olmalı. Türk yetkililer, YPG’yi Fırat’ın doğusunda görmek istediklerini bize söylediler. Bu da Washington’a iletildi" ifadesini kullandı.

"SİLAHLARI GERİ TOPLAMAYA NİYETLİYİZ"

Yetkili, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bazı gruplara verdiği silahları geri toplama konusunda Türkiye'ye verdiği taahhüdü yerine getirme niyetinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye ABD'nin silah yardımı yaptığı ve bunları toplama sözü verdiği hatırlatılan yetkili, "Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye niyetli olduğumuzu Türk tarafına söyledik" dedi.

Yetkili, silahların toplanması için bir süre veremeyeceğini, verilen silahlar hakkında Türkiye'ye aylık olarak güncellenmiş bir liste gönderdiklerini dile getirdi.

"Hala silah vermeye devam ediyor musunuz?" sorusu yöneltilen yetkili, buna ABD Savunma Bakanlığı'nın cevap verebileceğini, bu zamana kadar yapılan sevkiyatların büyük çoğunluğunun ABD askerlerine gittiğini ve bunların çoğunun da gıda, mühimmat, yaşam malzemesi ve diğer malzemelerden oluştuğunu savundu.

"YANLIŞ AKTARANLAR ASKERLERDİ"

Türkiye'nin tepkisine neden olan "YPG/PKK'lılara eğitim verilmesi" konusuna değinen üst düzey yetkili, "Suriye sınır gücü" adlı bir oluşum bulunmadığını, "bunun yanlış karakterize edildiğini" savundu.

Bir sınır gücü oluşturma planı bulunmadığını iddia eden Amerikalı yetkili, "DEAŞ üyelerinin komşu ülkelere kaçmasını engellemek için Suriye Demokratik Güçleri (PYD/PKK) ile çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Suriye sınır gücü" yerine doğru tanımlamanın ne olacağını sorusu üzerine yetkili, bu sorunun ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) sorulması gerektiğini belirterek "Yanlış aktaranlar onlardı." dedi.

ÜST DÜZEY ZİYARET İHTİMALİ

Amerikalı yetkili, Türkiye ile ABD arasında yakın gelecekte bakan seviyesinde ya da başka üst düzey ziyaret ihtimali üzerinde tarafların konuştuğunu bildirdi.

Yetkili, "Yakında bir şeyler olabilir." diye konuştu.

İNCİRLİK VE KÜRECİK'İN DURUMU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson arasında Paris'te önceki gün yapılan görüşmede İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün gündeme geldiğine yönelik haberler hatırlatılan yetkili, Ankara'da yapılan toplantılarda bunun gündeme gelmediğini söyledi.

ABD'NİN "SURİYE'NİN KUZEYİ" İÇİN PLANI

Amerikalı üst düzey yetkili, ülkesinin Suriye’nin kuzeyi için gelecek planı hakkında konuşurken de "burada özerk bölge ya da ayrı devlet" gibi bir arayış içinde olmadıklarını söyledi.

Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini ifade eden yetkili, "Ancak yerel halkın yerel meselelerde söz hakkı olmalı. Esed sonrası Suriye’de Şam ile diğer bölgeler arasında bir bağın yeniden oluşturulması gerekli. Bunun nasıl olacağı BM görüşmelerinde ele alınıyor." dedi.

Yetkili, "Suriye sorunu Esed ailesi iktidardayken çözülemez." diye konuştu.

İKİ ÜLKE HEYETLERİ TEMASTA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile askeri yetkililerden oluşan bir heyet, salı günü Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmeler yapmıştı.

ABD tarafının verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerde Türkiye’de tutuklu bulunan ABD misyonu çalışanları ve vatandaşları, ABD’de tutuklu Türkler ve iade konuları konuşuldu.

Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerde ise askeri konular, güvenlik, PKK ile mücadele, Suriye ve Irak’taki gelişmeler gibi konular ele alındı. (AA)

ABD’den sürpriz öneri: Suriye sınırına güvenli bölge
Afrin'de son dakika gelişmeleri! İlk kez görüntülendi...
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Anahtar Kelimeler:
ABD Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
AFRİN HAREKATI BAŞARISIZ OLURSA,AKP AYNEN ŞÖYLE DİYECEK.BİZ YAPMADIK FETÖ YAPTI.ZATEN HAREKATA KATILAN SUBAYLAR FETÖCUYDU.
@sefferr bu harekat başarısız olması için dua edenlere ... BAŞARISIZ OLAYACAK
o zaman menbiç tende Suriye dende ortadoğudanda defolun gidin
Rusya nasıl çekildiyse sizde çekilin ayak altından problem kalmaz ama asıl derdiniz orada daha çok teröristiniz var onları da kaybetmek istemiyorsunuz.
çok sevdiğiniz ahbablarınız için beş altı yüz amerikalı ölüversin ne olacak bizim binlerce yiğidimiz şehit oldu ya ....
silahlarını topla Türkiye'nin işine karışma K.Kore'de yine yanında oluruz
@ayselyoviz olmayız Avrupayla da arası kötü şu durumda kimse Amerikanın yanında yer almaz
Külliyen yalan.ABD nin inandırıcılığı kalmadı
al askerini cehennemin dibine git ne işin var bu coğrafyalarda
abd yada rusya türkiyeyle çatışmaz.bir dakika geliyoruz demezler.şaka mı bu haber ..kim var yanımızda kiminle dostuz afrika ile mi yoksa..emin olun vahdettin dönemine döneriz bir mustafa kemal yok bizi kurtaracak..birde basında çıkmış 65 surilei gönüllü gitmek için askerliğe müracat etmiş.:) kopdum 7 milyon a karşı 65 kişi müracat etmiş.niye kaçtılar namuslarını yere serdiler.siyasi şov değil mi bu ...yemende sırtımızdan vuranlara hainlere bakıyoruz vatan severlik diyoruz adına
abd-ab-sizlere ne desem azdır yazmaya dey mezsiniz. bilin yalanlarınız batsın allah sizleri kahru perişan etsin petrolunuz batsın. dikkat ettiğim tek şey müslüman türk ulusunun girdiği bölgelerden hiç birinde petrol yok kazanç yok yannızca adalet getirmek var insanlara ne güzel bir manzara bu sevindirici bence ama bakıyorum abd-ab-rusya.nin girdiği hükmettiği bölgelerde petrol fişkiriyor buda dünyanın ne kadar aç gözlü olduğunu gözteriyor ve aynı zamanda zalim ve insan oğlunun ne kadar basit acımasızca katledildiğinin,de var olduğunu ortaya koyuyor allah insan oğluna akıl verdi ama anlayana..?
Orda ne işin var ABD?
MÜNBİÇ'TEN ASKERLERİNİ, SURİYE'DEN YARDIM ELİNİ ÇEK ABD. ÖNCE HÜKÜMETİNİN KAPISINDAKİ KİLİDİ AÇ.
Amerika bölgeden defol
ÇEK ASKERİNİ ORADAN KATİL ABD...!!!
ulan herşeyiniz yalandan ibaret şeytanın uşakları
ABD inandırıcılığı kalmadı yalan dolan oyalama taktikleri, ABD hedefe girme hedef olmayı bırak tehditsen yok edilirsin,
AB ve ABD'ye küfür ederken, Rusya'yı ve Çin'i unutmayın lütfen. Emperyalist emperyalisttir! Hepsi aynısının larciverti.
hiç merak etmeyin afrin operasyonu çok başarılı abd nin aldığı önlemlerden belli zaten
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