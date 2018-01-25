ABD'den TSK açıklaması: Askerlerimizin güvenliğinden endişeliyiz

Bir grup gazeteciye konuşan ve adının gizli tutulmasını isteyen üst düzey Amerikalı yetkili, başta Suriye olmak üzere birçok konudaki soruları yanıtladı. Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın doğudaki Münbiç'e doğru devam etmesi ihtimalinden endişeli olduklarını kaydetti. Yetkili, bu endişenin Ankara'da salı günü iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Türk tarafına iletildiğini söyledi.

Üst düzey yetkili, öncelikli endişelerinin bölgede bulunan Amerikan güçlerinin güvenliği olduğunu ifade etti. Yetkili, "Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin güvenliği bizim bir numaralı endişemiz. Bu endişe Türkiye'ye iletildi" dedi.

MÜNBİÇ’İN GELECEĞİ NASIL ŞEKİLLENECEK BUNU BİLEMEM AMA...

Amerikalı yetkili, ABD yönetiminin, daha önce yaptığı "YPG güçleri Fırat’ın doğusuna gidecek" taahhüdünü yerine getirmediği hatırlatılarak Münbiç'i Münbiç halkının idare etmesi gerektiğine yönelik açıklamalara karşın YPG/PKK'nın buradan çıkmamasının tutarsızlık olup olmadığı sorusu üzerine, "Münbiç’in geleceği nasıl şekillenecek bunu bilemem ama Münbiç’i kontrol eden Münbiç halkı olmalı. Türk yetkililer, YPG’yi Fırat’ın doğusunda görmek istediklerini bize söylediler. Bu da Washington’a iletildi" ifadesini kullandı.