ABD hükümeti, Türkiye, Filipinler ve Somali'de üç farklı şirkete 'IŞİD'i destekledikleri' gerekçesiyle yaptırım uyguladı.
Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de Yunus Emre Sakarya adlı iş adamının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipinler'de de IŞİD'e mali ve maddi destek sağlamak suçundan Abdulpatta Escalon Abubakar'a, Somali'de de yine IŞİD'i destekleyen faaliyetleri nedeniyle Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi'ne yaptırım uygulandığı belirtildi.
Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi
Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 30 yorum