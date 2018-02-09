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ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım

09.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'de Profesyoneller Elektrik, Filipinler'de Abdulpatta Escalon Abubakar ve Somali'de Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi’ne yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım

ABD hükümeti, Türkiye, Filipinler ve Somali'de üç farklı şirkete 'IŞİD'i destekledikleri' gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de Yunus Emre Sakarya adlı iş adamının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipinler'de de IŞİD'e mali ve maddi destek sağlamak suçundan Abdulpatta Escalon Abubakar'a, Somali'de de yine IŞİD'i destekleyen faaliyetleri nedeniyle Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi'ne yaptırım uygulandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türk firma IŞİD yaptırım

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ABD sıyırdı iyice PKK PYD ye silah veren ABD DEAŞ ile anlaşıp ortak hareket eden ESED Ama suçlanan Türkiye yada Türk şirketleri hâlâ ortaya çıkıpta "ESED le görüşün" diyennin peşine takılımış birde"SÜRÜ" varki; onlara herhangi birşeyi anlatmak zaten mümkün değil
sen onceden dengesiz yorumlar yapardın emniyete mi aldilar seni ? :)
Adamin dibisin palermo..
iste chpnin ipleri o abdnin elinde . ulkemizdeki medya abdnin elinde varin gorun turklerin ve muslumanlarin dusmanini
@gunesin_dogusuu Beni emniyete niye alsınlar ponçik..Bana küfredenlere saydıranların profillerine mesajlarına begendikleri mesajlara bir bak BİR BAK! Onların İş Cumhurbaşkanımıza Hakaret etmeye geldiğinde PKK lılarlada omuz omuza yürüdüklerini görürsün zaten Emniyet çağırırsada gideriz SENDE GİDEBİLİRMİSİN
@gunesin_dogusuu Ben sopayla kafasına vura vura akıllandırdım veledi
@negan sen kimsin lan düdük
@palermo544 dedikleri boş olmayabilir araştırmak gerek. arabı suudu vahabisi işidlisi gelip burda gizlice türk vatandaşları üzerinden paravan şirketler kurup malzeme gönderiyor olabilir. gürleyip kükremeden önce bu iş etraflıca araştırılmalı. malesef casus da hain de çok ülkede. emin olmamız lazım.
abd gibi müttefikimiz varken düşmana gerek yok
ula şerefsiz abd işidi kuran sen yardım eden sen bu neyin ağzı kendine ortakmı arıyon başka kapıya
Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış.Küresel haydut kendi pisliklerini örtmek için masumlara çamur atıyor.
ulan ypg ye pkk ya silah veren kim şerefsiz ABD mynet sende yayınlama bu yazımı
ey abd bizim yöneticilerimizi kandıra bilirsin ama Türk milleti yemez,İSİTİ kuran sensin,pkk pyd feto terör örgütlerini her türlü lojistik desteği veren sensin,hala saçma sapan konuşuyorsun,yakında sende 52 devletciğe bölünmez isen şaşmam dünyaya yaptığın işgencenin faturasını ödiyeceksin
Normaldir, bu aralar vatikana da yardımda bulunuyoruz, zira papa eteği öpme hevesimiz dayanılır gibi değil
bütün terör örgütlerini destekleyen amerika bok atmaya başladı !!
daeşi kuran terörle islamı bağdaştıran asıl terörist sensin abd. rakka petrol kuyularının birini bile ateşe vermedi daeş yani senin teröristin. itiraf et petrolü ülkene arap limanlarından hırsız gibi kaçırıyorsun. hırsız abd. bizde bir deyim vardır. yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. suriyenin petrolü onlara aittir terörist abd ye değil. asıl sen hesap ver daeş i neden öldürmedin de kontrollü pyd teröristi ile salıverdin mısır sina da ki çöl üssüne. hangi ülkede terör yapacaksan izindeyiz bilesin. ve daeş haçlıdır biliriz. onun için saldın kendi kanından olanları.
ışide yardım ve yataklık yapan bu türk şirketini lanetliyorum.en kısa sürede bu şirketin ticari faaliyetleri askıya alınmalı ve ticaret sicilinden kayıdı silinmelidir.amerika ışidle mücadele etsin bizim için saçlarını süpürge etsinler bu şirket de ışide yardım etsin, olucak iş deil.yazıklar olsun.
abd sen ne içtin işidi pkk ypg bunları besleyen silah veren sensin dünya bilşyor eski bizans oyunları artık yemiyor terör örgütlerinin kadın ihtiyacını da abd den getirip uçaktanmı atıyorsun artık senden herşey beklenir biz türklerde bir laf vardır sss kanunu menviçten sss kanunuyla çıkacaksın
Bu Tüün pisliklerinizi ortaya çıkacak pkk işit FETOYLA türkiyede yapılan oyunlarının hepsi meydana çıkacak nasıl savaş ortamı silah kara para olum ve göz yasiyla yaşama şansı yok kimsenin
Unutma o bombaları üretecek aklı sana allah verdi verdiği gibi alabilir.Senden büyük allah var allah isterse okyanus taşar ve abd topraklarında balıklar gezer.
sende pkk ya yardim ediyorsun sana olurda buna olmazmi şeytan.
Hadi ordan şerefsizler biz ABD nin pkk ve terör örgütlrine yardım etmekle suçlamıyoruz asıl terörün kendisi ABD dir
İŞİD i bilmem ama Amerikan Firmaları İranda CİRİT atıp Mallarını Satarken CİA uyuyomuydu.Özelliklede YAHUDİ Firmaları
terör örgütlerinin arkasında kim var bilin tabiki ABD ulan abd islam dinini terör dini yapmaya sen kalkıyorsun siyah paçavraları takıpta islamcı gösterdiğin terör örgütlerinin arkasında sen varsın yalan mı dünyadaki terör örgütlerinin arkasında kimin olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile biliyor islam dinini terör dini göstermeye çalışan haçlı ittifak başı abd islam dini türklerin teminatı altındadır yerli silah sanayisinde ilerlemeye devam ortadoğudan elini çektireceğiz senin cebelitarık boğazından geçemeyeceksiniz tüm haçlılar duysun ortadoğu türk milletinin hakimiyetinde olacak
Doğru işidi otobüslere doldurup götüren onlardı abd değildi.
zevali gelen karınca kanatlanırmış..ABD şerefsizi zirvedeki son günlerini yaşıyor haberiniz olsun..Bunun ötesi zirveden uçuruma tepetakla yuvarlanma..Bu sosyolojik olarak kaçınılmaz bir sonuçtur..Çünki Kur'an'da " Likülli ümmetin Ecel" (Her toplumun medeniyetin mutlaka bir sonu vardır" Bu toplumsal bir yasadır..buna SÜNNETULLAH(Allahın değişmez Kanunudur)Sosyolojinin babası İbn-i Haldun da Mukaddime adlı eserinde bu değişmez kanundan bahsetmektedir..Bilginize..Amerika için kaçınılmaz son başlamıştır..Haberiniz ola..Eli kulağında diyebiliriz.Siyonist .Yahudiler boşuna heveslenmesinler..
vur vur inlesin amerika israil almanya fransa hollanda dinlesin .. yunanistanda kulak ardı etmesin
Zavallı abd ne yapacağını şaşırdı Türkiye'de hiçbir prestiji kalmadı. Zaten prestij dediğin şey insanların dusuncesinden başka birşey değil. Türkiye'de ne kadar dibe battiklarini halkta nekadar fazla abd düşmanlıgi oluştuğunu farkettiler nereden saldiririz diye düşünüyorlar. Ekonomiye direk saldırmaktansa türlü oyunlarla yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Cirpinin cirpinin devam edin böyle
"spor malzemesi" ??
Asgari ücrete zam gelmeden önce mesaiyle beraber 1860 tl alıyordum zam geldi 1844 alıyorum. Ben aç karnımı doyurup belimi doğrultursam ülke meselelerine kafayı takma fırsatım olur. Zam gelmeden öncede günde 12 saat çalışıyordum şimdide. Devletin başındakiler zam verdik diye insanları kandırmasın hergün 3 saat boşa bedava çalışıyorum. İnsanı yaşatki devlet yaşasın.. Boş boş konuşmayın siz konuşsanızda olan yine olacak konuşmasanızda Nezaman başa geçersiniz siz düzeltin ülkeyi.. Köprüyü geçene kadar dayı dememek için o köprüyü kendiniz yapın.
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