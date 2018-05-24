ABD’den Türk ve İran firmalarına yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Türk ile İranlı kişi ve şirketlere yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Hazine Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan dokuz kişi ve şirketin İranlı havayolu şirketleri olan Mahan Air, Meraj Air, Caspian Airlines ve Pouya Air ile bağlantıları olduğunu belirtti.

Açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "Hazine Bakanlığı tarafından bugün belirlenen unsurlar, yaptırım uygulanan İranlı havayolu şirketleri Mahan Air, Meraj Air, Caspian Airlines ve Pouya Air'in uçak filosuna parça temin ediyor ve hizmet sağlıyorlar. Bunu yaparak bu unsurlar İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün yaşam süresini uzatıyor ve İran'ın, aralarında Hizbullah’ın bulunduğu vekillerine silah, savaşçı ile para transferi yapmasına ve vahşi Esad rejimine destek vermesine olanak sağlıyorlar” dediği aktarıldı.

Mnuchin, bu havayolu şirketlerine iniş izni verecek ve hizmet sağlayacak başka ülke ve şirketleri de uyararak onlara karşı da yaptırım kararı alınabileceğini söyledi. Bakan, "Bu havayolu şirketlerinin hizmet ve ABD malları elde etmek için uyguladığı aldatıcı yöntemler, İran rejiminin iki yüzlü yönetimine başka iyi bir örnek” diye konuştu.