ABD’den Türkiye’ye Afrin uyarısı

ABD, Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye odaklı kalmasını istedi.Son günlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e başlatabileceğini söylediği operasyonla ilgili ABD'den çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin'e askeri bir harekat yapmaması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı SözcüsüHeather Nauert, Perşembe günkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen bir soruyu, "Türklere bu tip eylemlere kalkışmama çağrısında bulunuyoruz... Şiddete bulaşmamalarını ama IŞİD'e odaklı kalmalarını istiyoruz” diyerek yanıtladı.
Türkiye ile ABD ilişkileri, ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun Suriye'de Halk Savunma Birlikleri (YPG) militanlarından oluşan 30 bin kişilik bir "sınır koruma gücü" oluşturmak için çalışma yürüttüğünü açıklaması üzerine gerildi. Türkiye tarafından sert tepkilerle karşılanan bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.
Türkiye, YPG'yi PKK'nin Suriye'deki uzantısı ve terörist bir grup olarak değerlendiriyor.
Tillerson: Yanlış resmedildi
Çarşamba günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan (MGK) Türkiye'nin sınırlarını koruması için "her türlü tedbirin alınacağı” kararı çıkarken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Fidan, olası Afrin operasyonu dahil olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Perşembe günü Moskova'ya gitti.
Çarşamba günü bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise ABD'nin Türkiye'nin Suriye sınırında bir sınır koruma gücü oluşturmayı planladığı iddialarını geri çevirerek konunun "yanlış resmedildiğini” belirtti.
Aynı gün ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye'de "yeni bir ordu" ya da "bir sınır koruma gücü" oluşturma niyetinin olmadığı ifade edildi. Bölgede yapılanın "içeriye yönelik" savaşçıların, IŞİD'in yeniden güçlenmesini engelleme ve savaşta yerinden edilen Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini mümkün kılma amacıyla eğitilmesi olduğu aktarıldı.
Reuters, DÇÜ/EC
©Deutsche Welle Türkçe
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum