ABD’den Türkiye’ye Afrin uyarısı

ABD, Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye odaklı kalmasını istedi.Son günlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e başlatabileceğini söylediği operasyonla ilgili ABD'den çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin'e askeri bir harekat yapmaması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı SözcüsüHeather Nauert, Perşembe günkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen bir soruyu, "Türklere bu tip eylemlere kalkışmama çağrısında bulunuyoruz... Şiddete bulaşmamalarını ama IŞİD'e odaklı kalmalarını istiyoruz” diyerek yanıtladı.

Türkiye ile ABD ilişkileri, ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun Suriye'de Halk Savunma Birlikleri (YPG) militanlarından oluşan 30 bin kişilik bir "sınır koruma gücü" oluşturmak için çalışma yürüttüğünü açıklaması üzerine gerildi. Türkiye tarafından sert tepkilerle karşılanan bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.

Türkiye, YPG'yi PKK'nin Suriye'deki uzantısı ve terörist bir grup olarak değerlendiriyor.