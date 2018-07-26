ABD'den Türkiye'ye Brunson tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'daki Uluslararası Din Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, dün tutukluluğu ev hapsine çevrilen papaz Andrew Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Konferanstaki sözlerini Twitter üzerinden attığı mesajlarla da tekrar eden Pence, "ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Brunson'ı ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olun" ifadesini kullandı.

Pence, "Eğer Türkiye bu inanç insanının serbest kalması için derhal harekete geçmez ve Amerika'ya evine geri göndermezse, ABD Pastör Andrew Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacak" diye ekledi.

Pompeo "Yeterli değil" demişti

Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan ve "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla yargılanan Brunson'ın tutukluluk hâli, Çarşamba günü alınan bir kararla ev hapsine dönüştürülmüştü.