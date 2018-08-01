ABD'den Türkiye'ye karşı yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana tutuklu olan papaz Andrew Craig Brunson'ın "haksız" bir şekilde gözaltında alınıp tutuklanmasında bakanlıkların taşıdığı sorumluluktan dolayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldı.

Küresel Magnitsky Yasası kapsamında alınan yaptırım kararına göre Gül ve Soylu'nun bakanlıklarının Türkiye'de "ciddi insan hakkı ihlallerinde" bulunduğu ve buna göre 13818 numaralı Başkanlık Kararnamesi'ne referansla sorumlu tutuldukları kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Munchin, "Papaz Brunson'ın haksız tutukluluğu ve adli sürecin Türk yetkililer tarafından devam ettirilmesi en basit şekilde kabul edilemez" ifadesini kullandı. Munchin sözlerine "Başkan Trump'ın tekrar tekrar ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'den Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklemektedir" şeklinde devam etti.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gül ve Soylu'nun ABD'deki mülkiyetleri bloke edilirken, ABD'li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasına engel getirildi.

DW/ÇÖ,ÖA

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