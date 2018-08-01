ABD'den Türkiye'ye karşı yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Türkiye'de Aralık 2016'dan bu yana tutuklu olan papaz Andrew Craig Brunson'ın "haksız" bir şekilde gözaltında alınıp tutuklanmasında bakanlıkların taşıdığı sorumluluktan dolayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldı.
Küresel Magnitsky Yasası kapsamında alınan yaptırım kararına göre Gül ve Soylu'nun bakanlıklarının Türkiye'de "ciddi insan hakkı ihlallerinde" bulunduğu ve buna göre 13818 numaralı Başkanlık Kararnamesi'ne referansla sorumlu tutuldukları kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Steven Munchin, "Papaz Brunson'ın haksız tutukluluğu ve adli sürecin Türk yetkililer tarafından devam ettirilmesi en basit şekilde kabul edilemez" ifadesini kullandı. Munchin sözlerine "Başkan Trump'ın tekrar tekrar ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'den Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklemektedir" şeklinde devam etti.
Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gül ve Soylu'nun ABD'deki mülkiyetleri bloke edilirken, ABD'li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasına engel getirildi.
DW/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum