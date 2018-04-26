ABD’den Türkiye’ye Kutlama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Havayolları’nın Boeing ve General Elctrics (GE) havacılık şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan dolayı Türkiye’yi kutladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Hava Yolları’nı (THY) 12 Mart’ta 5 ilave opsiyonlu 25 adet Boeing 787-9 Dreamliners siparişine yönelik açıklaması ve 25 Nisan’da da bu uçaklar için GE motorları alımına ilişkin anlaşmasından dolayı kutluyoruz” ifadesini kullandı.

Nauert, bu satışların toplamda 10 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu, Amerika’da 25 binin üzerinde istihdam alanı yaratacağını söyledi ve bunu, ABD’yle Türkiye arasında genişleyen ekonomik işbirliğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Boeing ve GE dahil Amerikan şirketlerinin Türk piyasasına büyük önem verdiklerini kaydeden Nauert, bu şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını arttırdığını, istihdam gücünü eğittiğini ve bölgenin sosyo-ekonomik büyümesine ivme kazandırmak için yenilikçi çözümler sağladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert açıklamasında, “Bu önemli açıklamadan dolayı GE, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini kutluyoruz ve ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerini daha fazla artırmak için Türkiye’yle birlikte çalışmayı arzuluyoruz” ifadesini kullandı.

