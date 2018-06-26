ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımından vazgeçmemesi durumunda F-35 savaş uçakları satışının tehlikeye gireceğini söyledi. Mitchell ABD Senatosu'ndaki Dış İlişkiler alt komisyonunda verdiği ifadede, S-400 sistemlerinin alınması durumunda, Türkiye'nin ABD'nin Rus savunma sanayisi ile ticaret yapan ülkelere yönelik yaptırım listesine dâhil edilebileceğini belirtti. Müsteşar Yardımcısı, "Bu konuda her aşamada gayet net davrandık: S-400 füzelerinin alımı Türkiye ile ABD arasındaki askeri-sınai işbirliğini kaçınılmaz olarak etkileyecektir ve buna F-35'ler de dâhil" ifadesini kullandı. Türkiye'yi "önemli bir müttefik ve ortak" sözleriyle niteleyen Mitchell, iki ülkenin istihbarat ve diğer alanlarda yakın bir şekilde çalışmasını överken, S-400 alımlarının ise işleri karıştırma ihtimali barındırdığını kaydetti. Müsteşar Yardımcısı ayrıca Trump yönetiminin, ABD Kongresi'nin onayı olmadan da gerekirse F-35'lerin Türkiye'ye transferine engel olabileceğini söyledi.

Kısaca CAATSA olarak bilinen ve "Yaptırımlar Aracılığıyla Amerika'nın Rakiplerine Karşılık Vermek" isimli yaptırım yasaları Rusya'nın yanı sıra, İran ve Kuzey Kore'nin savunma sanayilerini ve onlarla iş yapan birey ve şirketleri hedef alıyor. Teslimat günü Senato'dan girişim Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı 100 adet F-35 savaş uçağının ilki geçen hafta Perşembe günü Teksas eyaletinin Forth Worth kentinde düzenlenen bir tören ile teslim edilmişti. İkinci uçağın da önümüzdeki günlerde teslim edilmesi bekleniyor. İlk aşamada ABD sınırları içinde kalacak ve Türkiye'den giden pilotlara ve teknik ekibe gerekli eğitimlerin verilmesi için Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne konuşlandırılacak olan uçakların Türkiye'ye gönderilmemesi için ise ABD Senatosu aynı gün yeni bir hamle yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve dış yardımların 2019 bütçesinin belirlendiği tasarıya bir ekleme yapan Senato Tahsisat Komitesi, Türkiye'nin satın almayı planladığı uçakların transferinin gerçekleştirilmesi için Rusya'dan yapılacak S-400 alımından vazgeçilmesi şartı getirmişti.