ABD'den Türkiye’ye tutuklu rahip uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nda görevli Müsteşar Yardımcısı A. Wess Mitchell, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'deki tutuklu rahip Andrew Brunson'ın "açık bir biçimde masum" olduğunu söyledi. Brunson'a yöneltilen suçlamaların "gülünç" olduğunu belirten Mitchell, "Türkler yüksek standartlarda bir yargıya sahip olduklarını söylüyorlar ama iddianame tersi bir izlenim veriyor" diye konuştu. Associated Press'in haberine göre ABD'li üst düzey diplomat, "Bu açık bir biçimde masum bir adam. Türklerin belirttikleri hukuk standartlarına bağlı kalıp kalmayacağını görmek için izliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse, sonuçlarının ne olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Mitchell, Dışişleri Bakanlığı ile ABD Kongresi'nin Brunson'ın serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye karşı alınacak "muhtemel tedbirlerin" ne olabileceğini istişare etmeye başladığını da söyledi.

Mitchell’in bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili attığı tweet'in ardından geldi. Trump tweet'inde Brunson’ın "bir centilmen ve ABD’de bir Hrıstiyan lider" olduğunu söylemişti. Trump, "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum. Umarım ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.