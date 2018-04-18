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ABD'den Türkiye’ye tutuklu rahip uyarısı

18.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, ABD’li rahip Andrew Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceğinin sinyalini verdi.

ABD'den Türkiye’ye tutuklu rahip uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nda görevli Müsteşar Yardımcısı A. Wess Mitchell, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'deki tutuklu rahip Andrew Brunson'ın "açık bir biçimde masum" olduğunu söyledi. Brunson'a yöneltilen suçlamaların "gülünç" olduğunu belirten Mitchell, "Türkler yüksek standartlarda bir yargıya sahip olduklarını söylüyorlar ama iddianame tersi bir izlenim veriyor" diye konuştu. Associated Press'in haberine göre ABD'li üst düzey diplomat, "Bu açık bir biçimde masum bir adam. Türklerin belirttikleri hukuk standartlarına bağlı kalıp kalmayacağını görmek için izliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse, sonuçlarının ne olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Mitchell, Dışişleri Bakanlığı ile ABD Kongresi'nin Brunson'ın serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye karşı alınacak "muhtemel tedbirlerin" ne olabileceğini istişare etmeye başladığını da söyledi.

Mitchell’in bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili attığı tweet'in ardından geldi. Trump tweet'inde Brunson’ın "bir centilmen ve ABD’de bir Hrıstiyan lider" olduğunu söylemişti. Trump, "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum. Umarım ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 16 aydır tutuklu olan İzmir'deki Diriliş Kilisesi rahibi Andrew Craig Brunson ilk kez geçen Pazartesi günü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Elli yaşındaki Brunson’a "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" gibi suçlamalar yöneltiliyor. "Türkiye'de kilise açabilmek için Gülen yapılanmasına mensup kişilerle iletişime geçmek" ile de suçlanan Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası isteniyor. İlk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Brunson, "Ben Hrıstiyan bir rahibim. İslami bir harekete dahil olmadım. Onların hedefleriyle benimkiler farklı" demişti. Brunson, "Benim siyasetle bir ilgim yok, kiliseme de hiçbir zaman siyaset sokmadım" diye konuşmuştu.

Duruşmada Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 7 Mayıs 2018 olarak belirlenmişti.

AP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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