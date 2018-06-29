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ABD’den Türkiye’ye Yeni Seyahat Uyarısı

29.06.2018 01:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayınladı. Bakanlığın geçtiği bültende, yeni uyarının 10 Ocak 2018’teki versiyonun güncellemesi olduğu belirtildi. Türkiye, yeni seyahat uyarısı bülteninde “seyahati yeniden gözden geçirin” şeklinde tanımlanan üçüncü kategoride yer aldı

ABD’den Türkiye’ye Yeni Seyahat Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayınladı. Bakanlığın geçtiği bültende, yeni uyarının 10 Ocak 2018’teki versiyonun güncellemesi olduğu belirtildi. Türkiye, yeni seyahat uyarısı bülteninde “seyahati yeniden gözden geçirin” şeklinde tanımlanan üçüncü kategoride yer aldı.

Bakanlık, yabancı ülkelere seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına yönelik yayınladığı seyahat uyarılarında yeni bir sistem getirmişti. Buna göre ABD, ülkeleri seyahat riski durumuna göre 4 kategoride sınıflandırıyor. Yeni sistemde en riskli riskler ülkeler 4’üncü kategoride yer alırken, en güvenlilerse 1’inci kategoriye alınıyor.

Türkiye’yle ilgili yayınlanan son bültende de, Türkiye’nin 3’üncü kategoride kalmaya devam ettiği belirtilerek, “Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye’ye seyahati yeniden gözden geçirin. Bazı bölgelerde artan riskler mevcut” ifadesi kullanıldı.

Bültende Türkiye’nin güneydoğusu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise “seyahat etmeyin” başlığıyla 4’üncü kategoriye alındı.

Bakanlığın yayınladığı bültende şunlar kaydedildi:

“Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve güneydoğudaki Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’e seyahat etmeyin.

Terör örgütleri Türkiye’de saldırılar planlamaya devam ediyor. Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler az ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik mekanlar, ulaştırma merkezleri, pazarlar/alışveriş merkezleri, yerel hükümet tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlikler, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer kamuya açık alanlar hedef alınabilir.

Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri onbinlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına da maruz kaldı.

Türkiye Hükümeti’nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti Türkiye’deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır.”

Bültende, vatandaşlardan Türkiye’ye seyahat etme kararı almaları halinde, “İstanbul’da popüler turist mekanları başta olmak üzere Batılıların sıkça uğradığı alanlarda dikkatli olmaları, gösterilerden ve kalabalıklardan kaçınmaları, tanımlanabilir güvenlik tedbirlerine sahip otellerde kalmaları ve yerel medyayı takip etmeleri” istendi.

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