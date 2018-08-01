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ABD’den Yeni Brunson Açıklaması

01.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması talebini yineleyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in birkaç gün önce Türk hükümetine karşı “çok gerçek” yaptırım risklerinden söz ettiğini hatırlattı

ABD’den Yeni Brunson Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebini yineledi.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde bir soruyu yanıtlarken, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in birkaç gün önce Türk hükümetine karşı “çok gerçek” yaptırım risklerinden söz ettiğini hatırlattı.

Bu konuda ABD hükümeti olarak Türk hükümetiyle çok sayıda görüşmelerinin olduğunu ifade eden Nauert, tam olarak nasıl yaptırımlar getirilebileceğine ilişkin bir tahminde bulunamayacağını belirtti.

Nauert, “Elbette rahip Brunson’ın evine geri gönderilmesini arzu ederiz. Bu çok geç kalmış, uzun zamandır beklenen bir adım. O masum. Türkiye’de uzun süredir hapiste tutulmasından endişe duymaya devam ediyoruz. Ev hapsine alınması elbette doğru yönde atılmış bir adım ama kesinlikle yeterli değil” diye konuştu.

Bu konunun hassas bir mesele olması itibariyle daha fazla yorum yapmayacağını kaydeden Nauert, Türk hükümetiyle görüşmelerinin devam ettiğini belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun haftasonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda görüştüğünü anımsattı.

Nauert, Türkiye’de yine hapiste olan Amerikan diplomatik misyon çalışanlarının serbest kalması için çaba gösterdiklerini vurguladı ve Amerika’nın bu kişilere yeterince sahip çıkmadığı yönünde basında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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