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ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 22:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırındaki durumla ilgili endişelerinin kabul edildiği söylenerek, taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yapıldı.

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada "Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan IŞİD'i ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesine yer verdi.

Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
İŞİD Mİ KALDI KATİL AMERİKA, ZATEN İŞİD SENİN MAZARET YARATMAK İÇİN ORTAYA ÇIKARTIĞIN BİR ÖRGÜT DEĞİL Mİ? OPERASYON SENİN BİLİM KURGU FİLİMLERİNDE Kİ GİBİ DEĞİL İŞTE BÖYLE GEP GERÇEK YAPILIR. YAŞASIN TÜRK ORDUSU..........
Ortadoğudaki temizlenmesi gereken 2 terör grubu kaldı 1.si abd 2.si pkk ve katil kolları
abd desteklemiyorsa dogru yoldayyız demektir. durmak yok şiddete devam
Sözde müttefikimiz olan şu ABD'e yaptığı kahpeliğin bedeli neye mal olursa olsun ödettirilmeli.Aç susuz gezmeye razıyım, yeterki bu ecnebilere gereken tavır konmalıdır.
aynı sizin gibi dimi şiddet yok ;)
Dünyanın canına okudunuz. Herşeye burnunuzu soktunuz. DÜNYA 5 DEN BÜYÜK.
YAŞASIN KÜRT TÜRK ARAP ACEM KARDEŞLİĞİ
Dünyada en iyi silahlanmayı abd sağlıyor vede destek oluyor masum numaraları bunlar
ulan amerika yan çizme
VATANIMIN TÜRKİYEMİN TÜRK MİLLETİNİN HUZURU BOZULMAK İSTENİYOR
Feto yu koynunuza aldınız suriye de ne bok yiyonuz.
Amerika sen kendini ne çok akıllı kurnaz sanıyosun.Dünyayı karıştıran sen.Dünyaya terör mihrakları hazırlayan sen.Nereye girmedinki orayı karıştırmadın.Afganistanmı desem, Pakistanmı,Irakmı,Libyamı,Mısır,arap yarımadasımı desem.Ama Türkiye veya Türkler dediğin ülkelerin halkı değil.Saf gibi görünür ama yeri zamanı geldimi aslan olur kartal olur.Sen dünyanın akılsız bir milletisin.
Abd sana ne oluyor binlerce km den karışıyorsun
Tarafın bir tarafı zaten Abd Şu anda Abd ile Türkiye resmen savaşıyor....
Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun.
yav he amerika he
abd bizim işlerimize burnunu sokma git kendi çöplüğüne burası TÜRKİYE
Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur Necm Suresi: 39 Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrâhim, 42) • Zalimler için yaşasın cehennem
ABD karışma sen otur oturduğun yerde. Git sınırında at koştur.
Ortadoğunun en büyük terör örgütü abd dedir....katil abd ve onu uşakları. Tırlar dolusu silahları sevkeden katil abd .incirlik kapatılsın natodan çıkılsın hemde derhal....EĞER ÇIKMAZSAK BENDE BU ÜLKENİN HÜKÜMETİNİN ONLARA HİZMET ETTĞİNİ DÜŞÜNECEĞİM.
Abd ve diger buna benzer ülkelerin desteklemedikleri hersey dogrudur helal olsun ülkeme helal olsun ordumuza
Kandırıldık yav, hem allah hemde abd affetsin yav
amerika ses veriyorsa biz doğru yoldayız demektir.yürüyün aslanlar zafer türklerin olacaktır.rabbim hepinizi korusun
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