ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada "Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan IŞİD'i ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesine yer verdi.
Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor" ifadelerini kullandı.
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