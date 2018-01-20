ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada "Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan IŞİD'i ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesine yer verdi.

Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor" ifadelerini kullandı.