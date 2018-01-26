AB'de artık sığınmacılara cinsel eğilim testi yapılamayacak

Avrupa Adalet Divanı, eşcinsel olduğu için ülkesinde cezalandırılacağından korktuğu gerekçesiyle sığınma başvurusunda bulunan bir Nijeryalı'nın Macar yetkililerce psikolojik teste tabi tutulmasının yanlış olduğuna karar verdi. Kararda, böyle bir testin "sığınma başvurusu yapan kişinin özel hayatına orantısız bir müdahale" olacağı ifade edildi.

Lüksemburg'daki mahkeme, yetkililerin uzman görüşüne başvurabileceğine ancak bunun insan hakları standardlarıyla uyumlu olması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, bu tarz bir müdahalenin, "sığınmacının hayatının en mahrem yönlerine" ulaşmayı amaçladığı için "özellikle ciddi olduğunu" belirtti.

Kararda başvurucunun ismi yer almazken, bu kişinin Macaristan'a Ortadoğu ve Afrika'dan yüksek oranda göçün yaşandığı Nisan 2015'te başvurduğu bildirildi. Macar yetkililerin, mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testini uyguladıkları Nijeryalı başvurucudan yağmurda kalan bir adamın resmini çizmesini de istedikleri belirtildi. Söz konusu testin ardından Nijeryalı'nın başvurusu reddedilmişti.