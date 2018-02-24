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AB’de Bütçe Bölünmesi

24.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke lideri, Birliğin iki hassas konusu "Brexit sonrasını AB Bütçesi" ve "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in yerine kimin seçileceği?" konularını ele aldı

AB’de Bütçe Bölünmesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke lideri, Birliğin iki hassas konusu "Brexit sonrası AB Bütçesi" ve "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in yerine kimin seçileceği?" konularını ele aldı. Brüksel’de "resmi olmayan" bir zirvede biraraya gelen AB liderleri, "İngiltere’nin ayrılmasının ardından net ödeme yapan ülkelerin Birliğin bütçesine katkısının arttırılması" önerisi üzerinde ikiye bölündü.

AB zirvesinde, Birliğe yılda 10 milyar Euro civarında katkı yapan İngiltere’nin ayrılmasının ardından bütçenin nasıl dengeleneceği konusu ve yeni bütçe tartışıldı. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin yurt içi gayrı safi milli hasılasının yüzde 1’i yerine, yüzde 1,1-1,2 oranında katkı yapmasını, böylece İngiltere’nin birlikten ayrılmasının yaratacağı mali boşluğun da dengelenmesini öneriyor. Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, "Eğer yeni politikalar ve program istiyorsak, gerçekten ülkelerin daha fazla ödemeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Avrupa bütçesine en çok katkı yapan Almanya bu miktarı ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Fransa ve İtalya da Almanya’yı takip eden açıklamalarda bulundu. Bu üç üye ülke, daha fazla ödeme karşılığında bu ödemeden faydalanacak üyelerin AB değerlerine saygılı olmaları şartını getiriyor. Özellikle Polonya ile hukuk devleti ve yolsuzluklar, Macaristan ve Avusturya ile de göçmenler konusunda sert tartışma yaşayan AB Komisyonu, her iki konuda da AB değerlerine uyulmasını istiyor.

Bütçe arttırımında karşı cephe

Ancak Hollanda başta olmak üzere AB’ye "aldığından çok veren yani net ödeme yapan" ülkeler 3 büyük ülkenin önerisine karşı çıktı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, tüm bütçe arttırımı önerilerini reddederek, "Bütçe arttırımı değil, modernizasyonunu öneriyorum" dedi. Net katkı sunan ülkelerden Avusturya, İsveç ve Danimarka da arttırıma karşı olduklarını dile getirdi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Net katkı sağlayan ülkeler zaten yeterince fedakarlıkta bulunuyor" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde bütçenin bağlanmasını istiyor. Ancak çok sayıda üye ülke bunun fazlaca iyimser bir beklenti olduğunu, zira bütçenin hazırlanabilmesi için bile 29 aylık bir çalışma gerektiğini belirtiyor.

Birliğin tahmini bütçesinde, 2018’den itibaren güncellenen rakamlarla 2020’ye kadar devam edecek süreçteki harcama tavanları belirleniyor. Yenilenen rakamlara göre Birliğin 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 1 trilyon Euro kullanması taahhüt ediliyor. Brüksel yönetimi, bütçenin yüzde 70’inin, finansal olarak geride kalan üye ülkelerin diğerlerinin seviyesine ulaşmasını sağlamak amacıyla ve ortak tarım politikası için kullanıldığını belirtiyor.

"Spitzenkandidaten" bölünmesi

İngiltere’nin ayrılması, AB içinde, 2019 seçimlerinin de yaklaşmasıyla, Birliğin geleceği, yeni bir Avrupa Komisyonu yapısı oluşturulması ve bu yeni yapıya Jean Claude Juncker’in ardından kimin başkanlık edeceği konusu üzerinde de tartışma yarattı.

Avrupa Parlamentosu, AB yönetimine, komisyon başkanının seçimi için Almanca bir kelime ile anılan "Spitzenkandidaten / liste başı" önerisini getirdi. Bu öneri "Parlamento gruplarının seçtiği isimler arasından komisyon başkanın seçilmesini" öngörüyor. Ancak zirvede bu konu üzerinde de tam bir görüş ayrılığı oluştu.

Liderler, komisyon başkanının "artık otomatik olarak seçilmemesi" konusunda hemfikir olduklarını ancak bunun modelinin AP seçimlerinden önce tartışarak belirlenmesini istediklerini dile getirdiler.

AP milletvekili sayısı azaltılacak

Brexit’in ardından 73 İngiliz milletvekiline ait sandalyenin boşalmasıyla Avrupa Parlamentosu milletvekili sayısının 751’den 705’e indirilmesi konusu da ele alındı. Nüfus oranlarına göre, 14 üye ülke 27 sandalyenin dağılımından faydalanacak, ancak 46 sandalye ise milletvekili sayısından düşürülecek. Bu yeni sayı resmen Haziran ayındaki oturumda yürürlüğe konacak.

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