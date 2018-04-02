AB'de Doğum Oranları Artıyor Ancak İstenen Düzeyde Değil

Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak doğum oranları artsa da, AB’nin istatistik ajansına göre doğanların sayısı, ölen nüfusun yerini doldurmak için yeterli değil.

28 ülkenin üye olduğu AB’nin genelinde 2016’da toplam 5 milyon 148 bin bebek doğdu. Bir önceki yıla göre bu, 45 bin artış anlamına geliyor.

Sonuçlara göre toplam doğurganlık hızı, yani bir kadının hayatı boyunca sahip olacağı ortalama çocuk sayısı, 1,6 olarak açıklandı. AB istatistik ajansı Eurostat’a göre, ölen nüfusun yerini doldurmak için gereken toplam doğurganlık hızı 2,1 olmalı.

AB ülkeleri içinde Fransa, kadın başına 1,92 çocukla en yüksek doğurganlık hızı oranına sahip ülke oldu. Fransa’yı 1,85’le İsveç, 1,81’le İrlanda ve 1,79’la Danimarka ve İngiltere izledi.

En düşük doğurganlık hızı oranlarıysa kadın başına 1,34 çocukla İspanya ve İtalya’da.

Almanya’da 2016 yılındaki doğurganlık hızı 1,59 olarak belirlendi. Bu sayı, Almanya tarihinde ölçülen en yüksek doğurganlık hızı oranı. Yetkililere göre bu artışın nedeni, Almanya’ya olan mülteci ve göçmen akını sonrası doğum yapan göçmen kadınlar.

Öte yandan ilk defa anne olma yaşı, üye ülkeler arasında farklılıklar gösteriyor.

AB genelinde, kadınlar ilk çocuklarını ortalama 29 yaşında doğururken, en erken anne olma yaşı Bulgaristan’da ve ortalama 26 olarak belirlendi. En geç ilk doğumlarını yapan kadınlarsa ortalama 31 yaşla İtalya’da.

Romanya, en yüksek genç anne oranına sahip. Romanya’daki doğumların yüzde 14,2’sini 20 yaş altındaki kadınlar yapıyor.