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AB'de iltica başvuruları yarıya indi

14.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ülkelerinden iltica hakkı talep eden kişilerin sayısı bir yılda yarıya indi.

AB'de iltica başvuruları yarıya indi

En fazla iltica başvurusunda bulunulan AB ülkesi yine Almanya oldu.Alman basınına yansıyan haberlere göre 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yarı yarıya azalarak 645 bin 855'e düştü.

Funke Medya Grubu'nun AB İstatistik Kurumu'na dayandırdığı haberde, 2016 yılında 28 AB ülkesinde ilk kez iltica başvurusu yapan yabancıların sayısının 1 milyon 206 bin olduğu belirtildi.

En fazla iltica başvurusu yine Almanya'da verildi. 2017'de 198 bin 255 yabancı iltica hakkı alabilmek için resmi makamlara başvurdu. Almanya'nın toplam mülteci adayları arasındaki payı ise küçüldü. 2016 yılında AB genelinde başvuruların yüzde 60'ı Almanya'da yapılmıştı. 2017'de bu oran yüzde 30'a geriledi.

Almanya'yı 126 bin 500 başvuruyla İtalya izledi. Fransa'da 91 bin 70, Yunanistan'da 57 bin 20, Avusturya'da ise 22 bin 160 yabancı iltica hakkı alabilmek için başvuruda bulundu.

Düşüş trendi devam ediyor

Bu rakamlar sadece ilk başvuruları kapsıyor. İkinci ve sonraki başvurular dikkate alındığında, 2017 yılında resmi makamlara 222 bin 560'ı Almanya'da olmak üzere AB genelinde 704 bin 625 başvuru yapıldığı ortaya çıkıyor.

2017 yılındaki trend 2018'in ilk aylarında da devam etti. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şubat ayında 11 bin yabancı ilk kez iltica hakkı talep etti. Bir önceki yılın aynı ayında başvuruda bulunanların sayısı 3 bin 300 daha fazlaydı. Şubat ayında ocak ayına göre bin 300'lük azalma kaydedildi.

Mülteci adaylarının büyük bölümünü Suriyeli, Iraklı ve Nijeryalılar oluşturuyor. Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'ne şubat ayında toplam 12 bin 490 yabancı iltica hakkı alabilmek için başvuruda bulundu.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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