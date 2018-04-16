AB’de kimlik kartlarına zorunlu parmak izi uygulaması geliyor

Alman Die Welt gazetesine konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Komisyon'un AB sınırları içindeki güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulamasını hayata geçirme hazırlığında olduğunu söyledi.

Komisyon'a Salı günü sunulacak olan yasa tasarı, kimlik kartlarına parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dâhil edilmesini öngörüyor. AB vatandaşlarına ait pasaportlarda hâli hazırda bulunan uygulamayla sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Teröristlere ve suçlulara hareket alanı kalmayıncaya ve bunların saldırı düzenlemelerine olanak verecek her türlü araç ortadan kaldırılıncaya kadar önlemleri sıkılaştırmalıyız" diyen Avramopulos, "Bu; (şüphelilerin) para, sahte belgeler, silah ve patlayıcılara erişimlerinin ve fark edilmeden sınırlarımızı geçmelerinin önüne geçilmesi gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Die Welt'in haberine göre, AB Komisyonu iki yıldan uzun bir süredir "güvenli bir birlik" hedefi doğrultusunda yeni düzenlemelere gidiyor. Söz konusu düzenlemelerin önceliği ise, "saldırıları önleyebilmek için şüphelilerin kimliklerini zamanında tespit edebilmek."