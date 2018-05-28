AB’de Plastik Pipetleri Yasaklama Teklifi

Avrupa Birliği, plastik pipet, çay kaşığı, kulak temizleme çubuğu gibi alternatifleri kolayca bulunabilecek bazı ürünlere yasak getirmeyi planlıyor.

AB Komisyonu’nun hazırladığı yasak teklifi özellikle denizlerdeki plastik ürün atıklarını yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.

Bu şekilde plastik atıkların gelecek 10-12 yılda çevreye vereceği 250 milyar dolarlık zararın engellenmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, plastik kaşık-çatalların tamamen yasaklanmayacağını, ancak plastik yerine başka doğa dostu malzemelerden yapılması için aşamalı bir plan uygulanacağını söylüyor.

AB Komisyonu’nun hazırladığı yasa teklifi AB Parlamentosu’nda görüşülecek, ancak 2019 yılı Mayıs ayından önce bir karar verilmesi beklenmiyor.

