AB’deki Mali Kurumlarda Görev Değişimi

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası başkanlığı dahil olmak üzere en önemli ekonomi pozisyonlarına yeni isimler bulmaya hazırlanıyor. Seçilen yeni isimler, istihdam, tasarruf ve Euro bölgesindeki 19 ülkede yaşayan 340 milyon gelirini etkileyecek kararlar alacak.

İlk olarak Portekizli Mario Centeno, Euro Grubu'nun yeni başkanı olarak görevine başladı. Grup, birliğe üye ülkelerin maliye bakanlarından oluşuyor.

Avrupa Merkez Bankası başkanlığının dahil olduğu diğer pozisyonlar için yarış 2019'un sonuna kadar devam edecek.

Bu görevler için verilen siyasi mücadele her ne kadar göz önünde olmasa da önemli görevlere gelecek yeni isimler, faiz oranları ve ekonomiyi canlandıracak paketlerle ilgili kararları aracılığıyla sıradan insanların hayatlarını önemli ölçüde etkileyecekler.

İlk olarak Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, Mayıs ayında görevinden ayrılacak. Daha sonra Merkez Bankası'nın üst düzey isimlerinden Danielle Nouy Aralık ayında görevinden ayrılacak. Merkez Bankası'nın üst düzey ekonomisti Peter Praet 2019 yılı Mayıs ayında, kurumun başkanı Mario Draghi ise yine 2019'un Ekim ayında koltuğu bırakacak.