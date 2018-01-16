AB’deki Mali Kurumlarda Görev Değişimi

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası başkanlığı dahil olmak üzere en önemli ekonomi pozisyonlarına yeni isimler bulmaya hazırlanıyor. Seçilen yeni isimler, istihdam, tasarruf ve Euro bölgesindeki 19 ülkede yaşayan 340 milyon gelirini etkileyecek kararlar alacak.
İlk olarak Portekizli Mario Centeno, Euro Grubu'nun yeni başkanı olarak görevine başladı. Grup, birliğe üye ülkelerin maliye bakanlarından oluşuyor.
Avrupa Merkez Bankası başkanlığının dahil olduğu diğer pozisyonlar için yarış 2019'un sonuna kadar devam edecek.
Bu görevler için verilen siyasi mücadele her ne kadar göz önünde olmasa da önemli görevlere gelecek yeni isimler, faiz oranları ve ekonomiyi canlandıracak paketlerle ilgili kararları aracılığıyla sıradan insanların hayatlarını önemli ölçüde etkileyecekler.
İlk olarak Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, Mayıs ayında görevinden ayrılacak. Daha sonra Merkez Bankası'nın üst düzey isimlerinden Danielle Nouy Aralık ayında görevinden ayrılacak. Merkez Bankası'nın üst düzey ekonomisti Peter Praet 2019 yılı Mayıs ayında, kurumun başkanı Mario Draghi ise yine 2019'un Ekim ayında koltuğu bırakacak.
Bu pozisyonların yanı sıra Avrupa'da ulusal bazda da ekonomi kurumlarında isim değişiklikleri yaşanacak. Kemer sıkma politikasıyla bilinen Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, koltuğu bırakacak. Meclis Sözcüsü olarak görev yapmaya başlayan Schaeuble'ın görevini geçici olarak Angela Merkel'in siyasi müttefiklerinden Peter Altmaier üstlenmişti.
Avrupa'da kemer sıkma politikasından uzaklaşma yaklaşımı sosyalist Mario Centeno'nun Euro grubu lideri olmasıyla ortaya çıkmıştı. Centeno, Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali destek alabilmesi için sert kemer sıkma politikası izlemesi taraftarı olan Hollandalı Jeroen Dijsselbloem'i görevinden almıştı.
Avrupa'da ekonomi kurumlarındaki pozisyonlar Euro bölgesinin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili farklı görüşleri olan ülkeler arasındaki güç mücadelesini yansıtıyor.
Bu bağlamda Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio'nun değişmesi önemli bir hamle olarak görülüyor.
Çünkü Merkez Bankası'nın başkanı ve başkan yardımcısı dengeyi sağlamak amacıyla bir büyük bir de küçük ülkeden seçiliyor. Böylece ekonomik yardım paketlerine ihtiyaç duyan güney ülkeleriyle, bu çabaya şüpheyle yaklaşan kuzey ülkeleri arasında denge sağlanmaya çalışılıyor.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio''nun koltuğunu İspanya devralmak istiyor. Eğer başkan yardımcısı İspanya'dan çıkarsa bu kuzey ülkesi Almanya'nın adayının Merkez Bankası Başkanı koltuğuna oturması olasılığını kuvvetlendirecek.
Almanya bu görev için Ulusal Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ı önerebilir.
Güney ülkelerinin Weidmann'ın sert tutumu konusundaki kaygısı Almanya'yı Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot gibi bir ismi desteklemeye de yöneltebilir. Ekonomist Michael Schubert'a göre genel olarak Weidmann ile benzer çizgide olan Knot, daha pragmatik bir yaklaşıma sahip olduğu için güney Avrupa ülkeleri tarafından sıcak karşılanabilir.
Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için bir diğer aday ise Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau olabilir. 2003 -2011 yılları arasında Fransız Jean-Claude Trichet kuruma başkanlık yapmıştı.
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