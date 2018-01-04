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AB'den ABD'nin Küba yaptırımlarına sert eleştiri

04.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi, ABD'nin Küba'ya ambargo uygulamasını eleştirerek, Avrupalıların duvarlar örmek yerine köprüler kurmak istediğini söyledi.

Küba'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ABD'nin bu ülkeye ambargo uygulamasını sert ifadelerle eleştirdi. Küba'nın "abluka altına alınmasının çözüm değil, illegal ve modası geçmiş bir uygulama" olduğunu belirten Mogherini "Avrupalılar bunu Amerikalı dostlarına ve Birleşmiş Milletler'de defalarca dile getirdi” dedi.

Federica Mogherini Amerikan ambargosunun tek sonucunun Küba halkının hayat şartlarının kötüleşmesi olduğunu belirterek, "Bazıları Küba'yı dış dünyadan tecrit etmeye çalışırken, biz Avrupalılar ise Küba'ya ne kadar yakın olduğumuzu göstermek istiyoruz”, diye konuştu. Mogherini "duvarlar örüp kapıları kapatanların aksine Avrupalılar olarak işbirliği ve diyalog yoluyla köprüler kurup kapıları açmak istediklerini" ifade etti. Federica Mogherini, insan haklarını ilgilendiren sorunları da açıkça konuşabildiklerini, ancak bu konuda farklı görüşlerin benimsendiğini sözlerine ekledi.

Barack Obama döneminde ABD ile Küba arasında yakınlaşma sağlanmış ve 2015 yılının Temmuz ayında diplomatik ilişkiler yeniden başlatılmıştı. Obama yakınlaşma kapsamında Küba'ya uygulanan seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yumuşatılmasını kararlaştırmıştı.

Barack Obama'nın halefi Donald Trump ise ilişkileri kolaylaştırıcı uygulamaları geri almıştı. Trump Kasım ayında Amerikan şirketlerinin, Küba'nın içişleri ve savunma bakanlıklarıyla iş yapan işletmelerle ticaret yapmasını yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, BK

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