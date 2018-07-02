AB’den ABD’ye 294 Milyar Dolarlık Ticari Misilleme Tehdidi

Amerika Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) yönetimi arasındaki ticaret savaşı tüm hızıyla sürüyor. Trump’ın Avrupa’da monte edilen otomobil ithalatında yüzde 20’lik gümrük vergisi uygulama kararına AB Komisyonu’ndan "Biz de aynı önlemi alırsak bu ABD’ye 294 milyar dolara mal olur" uyarısı geldi.
AB Komisyonu, Amerika Ticaret Bakanlığı’na Başkan Trump’ın gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin AB’nin yanıtını içeren 10 sayfalık bir rapor ve bir mektup gönderdi. Komisyonun hazırladığı yanıt mektubunda, Avrupa Birliği, otomobil ve otomobil parçaları ihracatı için ABD’nin istediği gümrük tarifelerinin “haksız” olduğu ve ekonomik olarak da “bir anlam taşımadığı” belirtildi.
ABD’li yetkililere alacakları kararın ekonomik sonuçları da hatırlatılarak, böylesi bir uygulamanın Amerikan otomotiv sektörünü de vuracağının altı çizildi. AB ve diğer ticaret ortakları da ABD’ye karşı aynı önlemleri uygularsa, bu rakamın 294 milyar dolara ulaşacağı vurgulandı. Mektupta, bunun Amerika’nın 2017 yılındaki ihracatının yüzde 19’una denk geldiği ve ilk etapta 13-14 milyar dolarlık bir zarara uğrayacağı uyarısında bulunuldu.
Üç milyon AB marka otomobil ABD’de üretiliyor
Avrupa’dan Amerika’ya yapılan otomobil ihracatının 37,4 milyar Euro, Amerika’nın ise Avrupa blokuna yaptığı ihracatın 6,2 milyar Euro olduğu hatırlatıldı.
AB’li otomotiv üreticilerinin Amerika’da 2,9 milyon araç ürettikleri de yer alan raporda, "Amerika’da 120 bin kişiye iş olanağı sağladığı ve otomobil bayii ve yedek parça perakende satıcıları da eklendiğinde bu rakamın 420 bine ulaştığı" ifade edildi.
Trump’tan yüzde 20 tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, AB'yi, ABD ile olan ticaret fazlası ve otomobil üzerindeki yüksek ithalat vergileri nedeniyle defalarca eleştirmişti. Trump’ın talimatı üzerine, ABD Ticaret Bakanlığı 23 Mayıs'ta konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.
Başkan Trump, AB ithal araçlardan yüzde 10 vergi alırken, ABD’ye yüzde 2,5 oranında vergi uygulanmasının daha kabul edilemeyeceğini dile getirmişti. AB’nin en az Çin kadar Amerika’ya zarar verdiğini dile getiren Trump Avrupa’yı, AB’de monte edilen tüm arabalara yüzde 20’lik bir tarife uygulamakla tehdit etmişti.
Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada da, hükümetin konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığını ve ABD’nin yakında bu konuyla ilgili harekete geçeceğini duyurmuştu.
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