AB’den ABD’ye 294 Milyar Dolarlık Ticari Misilleme Tehdidi

Amerika Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) yönetimi arasındaki ticaret savaşı tüm hızıyla sürüyor. Trump’ın Avrupa’da monte edilen otomobil ithalatında yüzde 20’lik gümrük vergisi uygulama kararına AB Komisyonu’ndan "Biz de aynı önlemi alırsak bu ABD’ye 294 milyar dolara mal olur" uyarısı geldi.

AB Komisyonu, Amerika Ticaret Bakanlığı’na Başkan Trump’ın gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin AB’nin yanıtını içeren 10 sayfalık bir rapor ve bir mektup gönderdi. Komisyonun hazırladığı yanıt mektubunda, Avrupa Birliği, otomobil ve otomobil parçaları ihracatı için ABD’nin istediği gümrük tarifelerinin “haksız” olduğu ve ekonomik olarak da “bir anlam taşımadığı” belirtildi.

ABD’li yetkililere alacakları kararın ekonomik sonuçları da hatırlatılarak, böylesi bir uygulamanın Amerikan otomotiv sektörünü de vuracağının altı çizildi. AB ve diğer ticaret ortakları da ABD’ye karşı aynı önlemleri uygularsa, bu rakamın 294 milyar dolara ulaşacağı vurgulandı. Mektupta, bunun Amerika’nın 2017 yılındaki ihracatının yüzde 19’una denk geldiği ve ilk etapta 13-14 milyar dolarlık bir zarara uğrayacağı uyarısında bulunuldu.