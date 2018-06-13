AB’den ABD’ye Karşı Strateji: ‘Birlik İçinde Avrupa’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Başkan Donald Trump’ın “Önce Amerika” stratejisine “Birlik İçinde Avrupa” stratejisiyle yanıt verileceğini kaydetti.
Göreve gelmesinden sonra yaptığı ilk önemli konuşmasında Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) Amerika’yla dengeli bir ortaklık kurmak için uğraşması gerektiğini söyledi.
Maas, “bunun, mümkün olduğunda Washington’la birlikte çalışmak, Amerika’nın geri çekildiği alanlarda boşluğu doldurmak ve Amerika kırmızı çizgileri aşar göründüğünde onu geri itmek” anlamına geldiğini aktardı.
Berlin’de konuşan Maas, AB’nin oy birliğinden çoğunluk kararına doğru yön değiştirmesi gerektiğini, oy birliği konseptinin dış güçleri birliği bölmek yönünde cesaretlendirdiğini kaydetti.
Maas, AB’ye eski Sovyet cumhuriyetleriyle iletişimini kuvvetlendirmesi çağrısı da yaptı ve Avrupa’yı yeniden yapılandırmakta Almanya’nın itici güç olabileceğini söyledi.
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