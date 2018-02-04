AB’den Amerika’ya Ticaret Uyarısı

Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik ticari önlemler alması durumunda Birliğin de karşılık vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği bütçe komisyonu üyesi Guenther Oettinger Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Eğer Avrupalı ihracatçılar gümrük vergisi ödemek zorunda kalırsa, bu çift taraflı olur. Ardından Amerikalı ihracatçılar burda gümrük vergisi ödemek zorunda kalır” dedi.

Trump, Avrupa Birliği ile ticaret konusunda rahatsızlığını bir hafta önce belli etmiş, bunun çok büyük biçim değiştirebileceğini kaydetmişti. Avrupa Birliği de eğer

Trump’ın adaletsiz ticaret önlemleri yürürlüğe koyması durumunda hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Oettinger, “Enstrüman kullanan biri bizde de olduğunu bilmeli. Ve Avrupa piyasası da en az Amerika kadar büyük” dedi.