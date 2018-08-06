AB’den Avrupalı Şirketlere ABD Yaptırım Koruması

Avrupa Birliği (AB), Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarından Avrupalı şirketleri korumaya yönelik yeni tedbirleri yürürlüğe koymaya hazır olduğunu açıkladı.

Sözkonusu tedbirlerin, Amerika’nın çekildiği İran nükleer anlaşmasını kurtarmayı amaçladığı belirtildi. AB, anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu kaydediyor ve Tahran’a ekonomik ve mali tedarik hatlarını açık tutmaya çalışıyor.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin Washington saatiyle bu geceyarısı yürürlüğe gireceği kaydedildi. Düzenleme, Avrupa şirketlerinin komisyondan izin aldıkları takdirde Amerikan yaptırımlarına uyma zorunluluğunu kaldırıyor.

Düzenleme ayrıca Amerikan mahkemelerinin Avrupa’yı kapsayan kararlarının etkilerini önlüyor ve Avrupalı şirketlere zararlarının tazmini olanağı tanıyor.

İran’dan ilk adım

Bu arada Trump yönetiminin İran’a yaptırımların ilk dilimini yeniden yürürlüğe koyarken, İran Merkez Bankası döviz bürolarına yönelik yasağı kaldırdı. Tahran bu adımla, çok ihtiyaç duyduğu güçlü para birimlerini ülkeye getirmeyi amaçlıyor.

Bankanın başkanı Abdolnasır Hemmati ayrıca, İranlı “hukuki kurumlar ve işletmelere” ülkeye altın ve döviz getirmeleri için yeşil ışık yaktıklarını bildirdi.

